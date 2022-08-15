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Тюменец смог спасти любимый куст от строителей

15 августа 10:24
Фото: «НашГород»
После того, как «Наш город» рассказал о тюменце, который 4 дня защищал любимый куст от строителей, городская администрация распорядилась сохранить растение. Услышав просьбы Владимира, было решено пересадить кустарник во двор дома № 6 на улице Фабричной.

На прошлой неделе мы рассказывали о Владимире, который своим телом защищал любимый куст во дворе дома № 23 на улице Механической, мешая строителям вести работы по благоустройству.

Конфликт удалось разрешить после вмешательства городской администрации.

Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени «Нашему городу» рассказали, что в управе ЦАО было дано распоряжение пересадить куст во двор дома № 6 на улице Фабричной (это соседний дом).

Фото: "Тюмень-наш дом"

Стоит отметить, что это решение было согласовано с Владимиром.

А местные строители отчитались, что дерево не только пересажено, но и полито.

Фото: "Тюмень-наш дом"

Теперь работы по благоустройству продолжаются, а Владимир может не переживать за любимый куст.

Ранее «Наш город» рассказывал о другой проблеме, связанной с растительностью, в частности с кабачками. Мы предлагаем вам классические и нестандартные способы борьбы с ними.

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