Тюменец смог спасти любимый куст от строителей

На прошлой неделе мы рассказывали о Владимире, который своим телом защищал любимый куст во дворе дома № 23 на улице Механической, мешая строителям вести работы по благоустройству.
Конфликт удалось разрешить после вмешательства городской администрации.
Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени «Нашему городу» рассказали, что в управе ЦАО было дано распоряжение пересадить куст во двор дома № 6 на улице Фабричной (это соседний дом).
Стоит отметить, что это решение было согласовано с Владимиром.
А местные строители отчитались, что дерево не только пересажено, но и полито.
Теперь работы по благоустройству продолжаются, а Владимир может не переживать за любимый куст.
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