nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Турция поставила в Россию более 200 брендов обуви

15 августа 09:41
Фото: piqsels.com
Населению Российской Федерации стали доступны более 200 новых наименований обуви от популярных турецких брендов.

Речь идет о таких производителях, как Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids и так далее. Об этом информирует iz.ru.

Спортивную и повседневную обувь для детей и взрослых можно купить в среднем за 1500-3000 рублей. По словам представителей Wildberries, на маркетплейсе теперь есть обувь брендов, которые и раньше присутствовали в России, например, Polaris, Lumberjack и Kinetix.

После ухода международных fashion-брендов интерес к российскому рынку вырос. Особенно активны в данном направлении Турция и Китай. Онлайн-площадка Wildberries дает этим странам возможность оперативно найти множество покупателей по всей РФ.

По словам аналитической службы Wildberries, средняя цена покупки обуви в России равна 2000-3000 рублей. За календарный год — с августа 2021 года по август 2022-го — количество обувных брендов, которые можно найти в интернет-магазине, увеличилось в 2,4 раза. Пул новых брендов обуви отвечает интересам россиян. Турецкая продукция дешевая и качественная. Поставки изделий новых брендов идут напрямую через официальное представительство. Подлинность товара подтверждается в соответствии с требованиями цифровой маркировки, подытожили в Wildberries.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25