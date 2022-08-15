Турция поставила в Россию более 200 брендов обуви

По словам аналитической службы Wildberries, средняя цена покупки обуви в России равна 2000-3000 рублей. За календарный год — с августа 2021 года по август 2022-го — количество обувных брендов, которые можно найти в интернет-магазине, увеличилось в 2,4 раза. Пул новых брендов обуви отвечает интересам россиян. Турецкая продукция дешевая и качественная. Поставки изделий новых брендов идут напрямую через официальное представительство. Подлинность товара подтверждается в соответствии с требованиями цифровой маркировки, подытожили в Wildberries.