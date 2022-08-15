Турция поставила в Россию более 200 брендов обуви

Речь идет о таких производителях, как Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids и так далее. Об этом информирует iz.ru.
Спортивную и повседневную обувь для детей и взрослых можно купить в среднем за 1500-3000 рублей. По словам представителей Wildberries, на маркетплейсе теперь есть обувь брендов, которые и раньше присутствовали в России, например, Polaris, Lumberjack и Kinetix.
После ухода международных fashion-брендов интерес к российскому рынку вырос. Особенно активны в данном направлении Турция и Китай. Онлайн-площадка Wildberries дает этим странам возможность оперативно найти множество покупателей по всей РФ.
По словам аналитической службы Wildberries, средняя цена покупки обуви в России равна 2000-3000 рублей. За календарный год — с августа 2021 года по август 2022-го — количество обувных брендов, которые можно найти в интернет-магазине, увеличилось в 2,4 раза. Пул новых брендов обуви отвечает интересам россиян. Турецкая продукция дешевая и качественная. Поставки изделий новых брендов идут напрямую через официальное представительство. Подлинность товара подтверждается в соответствии с требованиями цифровой маркировки, подытожили в Wildberries.