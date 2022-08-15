Собственный бизнес успешно развивается в сельских районах Тюменской области

Парикмахерская Амины Лысовой в Вагае работает уже три года и пользуется спросом у сельчан. Как отмечает хозяйка салона, она очень любит свою профессию, но решиться на собственное дело долго не могла. Тем не менее, в 2019 года она обратилась в местное отделение кадрового центра «Работа России», где ей помогли составить бизнес-план, который она в последствии успешно защитила. Так жительница села получила финансовую помощь на открытие бизнеса.
Уникальный шанс открыть собственное дело есть у каждого безработного жителя Тюменской области. За консультацией можно обратиться в любое отделение кадрового Центра.
Также напомним, в 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.
К слову в инвестиционном агентстве Тюменской области жители сельских поселений региона могут заключить социальный контракт. Это хорошая возможность поправить материальное положение семьи.