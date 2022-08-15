Собственный бизнес успешно развивается в сельских районах Тюменской области

Парикмахерская Амины Лысовой в Вагае работает уже три года и пользуется спросом у сельчан. Как отмечает хозяйка салона, она очень любит свою профессию, но решиться на собственное дело долго не могла. Тем не менее, в 2019 года она обратилась в местное отделение кадрового центра «Работа России», где ей помогли составить бизнес-план, который она в последствии успешно защитила. Так жительница села получила финансовую помощь на открытие бизнеса.