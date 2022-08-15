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Сегодня в Тюмени стартует завершающий этап гидравлических испытаний

15 августа 07:49
Фото: УСТЭК
В период с 15 по 28 августа сотрудники АО «УСТЭК» проведут седьмой этап гидравлических испытаний тепловых сетей.164,2 км магистральных и распределительных теплострасс будут проверены на прочность и плотность. Под временное отключение горячего водоснабжения попадут 817 жилых домов Тюмени.

Полный перечень адресов размещен на сайте УСТЭК.

За время проведения предыдущего этапа гидравлических испытаний специалистами УСТЭК опрессовано 93 км теплосетей. В ходе проверки выявлено 23 дефекта, которые были оперативно устранены, горячее водоснабжение потребителей восстановлено.

Сотрудники УСТЭК пристально следят за подлежащими испытаниям участками тепловых сетей и готовы оперативно начать работы по устранению выявленных повреждений. УСТЭК призывает жителей Тюмени быть внимательными и в случае обнаружения выхода теплоносителя на поверхность сообщать об этом по телефону контакт-центра 8 (3452) 38-62-00.

Напомним, гидравлические испытания — обязательные мероприятия по подготовке теплосетевого комплекса к следующему отопительному периоду. Они необходимы для надежной работы теплосетевого комплекса. Специалисты УСТЭК успешно применяют практику сокращения времени гидравлических испытаний — в текущем году 5 из 7 этапов были рассчитаны на 12 дней.

#Новости#УСТЭК#Юлия Николаева#Город
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