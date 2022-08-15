Сегодня в Тюмени стартует завершающий этап гидравлических испытаний

Полный перечень адресов размещен на сайте УСТЭК.
За время проведения предыдущего этапа гидравлических испытаний специалистами УСТЭК опрессовано 93 км теплосетей. В ходе проверки выявлено 23 дефекта, которые были оперативно устранены, горячее водоснабжение потребителей восстановлено.
Сотрудники УСТЭК пристально следят за подлежащими испытаниям участками тепловых сетей и готовы оперативно начать работы по устранению выявленных повреждений. УСТЭК призывает жителей Тюмени быть внимательными и в случае обнаружения выхода теплоносителя на поверхность сообщать об этом по телефону контакт-центра 8 (3452) 38-62-00.
Напомним, гидравлические испытания — обязательные мероприятия по подготовке теплосетевого комплекса к следующему отопительному периоду. Они необходимы для надежной работы теплосетевого комплекса. Специалисты УСТЭК успешно применяют практику сокращения времени гидравлических испытаний — в текущем году 5 из 7 этапов были рассчитаны на 12 дней.