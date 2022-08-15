Сегодня в Тюмени стартует завершающий этап гидравлических испытаний

Сотрудники УСТЭК пристально следят за подлежащими испытаниям участками тепловых сетей и готовы оперативно начать работы по устранению выявленных повреждений. УСТЭК призывает жителей Тюмени быть внимательными и в случае обнаружения выхода теплоносителя на поверхность сообщать об этом по телефону контакт-центра 8 (3452) 38-62-00.