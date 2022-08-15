По факту смертельной аварии под Тюменью МВД возбудило уголовное дело

Напомним, в воскресенье днем на автодороге Ялуторовск — Ярково произошла жуткая авария. Грузовик Volvo, груженый бетонными блоками, пошел на обгон и врезался в едущий по встречной полосе движения Mitsubishi Outlander. После удара обе машины загорелись.
Водитель и пассажир Outlander сгорели в машине заживо. Их личности до сих пор не установлены. Водитель грузовика не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем произошло ДТП с участием автобуса. В общественный транспорт въехал Hyundai Solaris, водитель которого выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадал водитель иномарки.