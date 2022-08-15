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По факту смертельной аварии под Тюменью МВД возбудило уголовное дело

15 августа 03:19
Фото: ГИБДД Тюменской области
Прокуратура Тюменской области взяла на контроль расследование смертельной аварии под Тюменью. Отделом МВД России «Ялуторовский» заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Санкции предусматривают лишение свободы до семи лет, сообщили в пресс службе УМВД по Тюменской области.

Напомним, в воскресенье днем на автодороге Ялуторовск — Ярково произошла жуткая авария. Грузовик Volvo, груженый бетонными блоками, пошел на обгон и врезался в едущий по встречной полосе движения Mitsubishi Outlander. После удара обе машины загорелись.

Водитель и пассажир Outlander сгорели в машине заживо. Их личности до сих пор не установлены. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем произошло ДТП с участием автобуса. В общественный транспорт въехал Hyundai Solaris, водитель которого выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадал водитель иномарки.

#Новости#ГИБДД#ДТП#Уголовное дело#Валентина Бурнашева#Общество
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