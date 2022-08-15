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Отоларинголог Лесков: Сырые яйца укрепляют мышцы гортани

15 августа 10:37
Фото: piqsels.com
Врач Иван Лесков рассказал о полезных свойствах сырых яиц. По мнению специалиста, этот продукт даже в больших количествах безвреден для организма. Также специалист отметил, что сырые яйца не несут никакой пользы для голосовых связок. Это распространенный миф.

Как рассказал Лесков, сырое яйцо способствует образованию пленки на задней стенке гортани. В течение некоторого времени стенка продолжает работать, передают NEWS.ru. В саму гортань яйцо не проникает.

Врач акцентировал внимание, что для употребления пригодны только свежие яйца. Это позволит исключить риск заражения сальмонеллезом.

Ранее диетолог из Китая Ли Юаньюань отметил, что слишком частое употребление богатых липидами яиц не отражается на состоянии организма с нормальным обменом веществ. Специалист назвал нормой употребление 3-6 яиц в неделю. В яичном желтке содержатся фосфолипиды, являющиеся часть биологических мембран. Их польза заключается в том, что они помогают жиру и холестерину правильно распределяться в организме.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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