Отоларинголог Лесков: Сырые яйца укрепляют мышцы гортани

Ранее диетолог из Китая Ли Юаньюань отметил, что слишком частое употребление богатых липидами яиц не отражается на состоянии организма с нормальным обменом веществ. Специалист назвал нормой употребление 3-6 яиц в неделю. В яичном желтке содержатся фосфолипиды, являющиеся часть биологических мембран. Их польза заключается в том, что они помогают жиру и холестерину правильно распределяться в организме.