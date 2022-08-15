Отоларинголог Лесков: Сырые яйца укрепляют мышцы гортани

Как рассказал Лесков, сырое яйцо способствует образованию пленки на задней стенке гортани. В течение некоторого времени стенка продолжает работать, передают NEWS.ru. В саму гортань яйцо не проникает.
Врач акцентировал внимание, что для употребления пригодны только свежие яйца. Это позволит исключить риск заражения сальмонеллезом.
Ранее диетолог из Китая Ли Юаньюань отметил, что слишком частое употребление богатых липидами яиц не отражается на состоянии организма с нормальным обменом веществ. Специалист назвал нормой употребление 3-6 яиц в неделю. В яичном желтке содержатся фосфолипиды, являющиеся часть биологических мембран. Их польза заключается в том, что они помогают жиру и холестерину правильно распределяться в организме.