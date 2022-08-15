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Депутаты городской Думы приняли участие в торжественном собрании в честь Дня области

15 августа 08:17
Фото: Тюменская городская Дума
Накануне празднования 78-й годовщины со дня образования Тюменской области губернатор Александр Моор во дворце культуры «Нефтяник» вручил государственные и региональные награды выдающимся жителям региона.

Депутаты Тюменской городской Думы поздравили земляков и пожелали дальнейшего динамичного развития нашему региону.

Председатель Думы Евгений Заболотный в интервью журналистам обратил внимание на символичность того, что день рождения Тюменской области совпадает с Днем строителя.

«Наш регион постоянно развивался, строился. С момента своего рождения в сложные военные годы Тюменская область подставляла плечо всей стране, была плацдармом во время освоения и развития нефтегазового комплекса. Сегодня у региона очень много запланированных перспективных проектов, отвечающих всем современным требованиям. Депутаты от души поздравляют жителей с днем рождения нашей любимой Тюменской области и, конечно, трудовые коллективы строителей с их профессиональным праздником. Впереди — новые победы! Вместе у нас обязательно всё получится!»сказал Евгений Заболотный.

Торжественное собрание завершилось концертом ведущих творческих коллективов.

#Новости#Тюменская городская Дума#Анна Доронина#Общество
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