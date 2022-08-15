Депутаты городской Думы приняли участие в торжественном собрании в честь Дня области

«Наш регион постоянно развивался, строился. С момента своего рождения в сложные военные годы Тюменская область подставляла плечо всей стране, была плацдармом во время освоения и развития нефтегазового комплекса. Сегодня у региона очень много запланированных перспективных проектов, отвечающих всем современным требованиям. Депутаты от души поздравляют жителей с днем рождения нашей любимой Тюменской области и, конечно, трудовые коллективы строителей с их профессиональным праздником. Впереди — новые победы! Вместе у нас обязательно всё получится!»сказал Евгений Заболотный.