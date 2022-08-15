Дефицит контейнеров в РФ грозит ростом цен на товары в магазинах

«Проблемы с логистикой наблюдаются уже достаточно давно – начиная с начала 2020 г., когда наступили повсеместные локдауны из-за пандемии. Уже тогда возник крайний дефицит порожнего оборудования для вывоза товаров из Китая, что привело к существенному росту ставок. Например, в 2019 г. ставка по маршруту Китай-Владивосток для 40-футового контейнера составляла 1200 долларов против текущей ставки в 8000 долларов. Дорожающая с каждым годом логистика влияет на все группы перевозимых товаров, ставки на морской фрахт выросли более чем в 5 раз»сообщил «НИ» Дмитрий Аржаных.