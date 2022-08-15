Дефицит контейнеров в РФ грозит ростом цен на товары в магазинах

За эти месяцы продукты подешевели в среднем на 1,53%, больше всего снижение ощущалось на сезонные товары. В октябре рост ценников возобновиться. На данный момент ощущаются проблемы из-за нехватки контейнеров.
Основные импортные потоки в РФ идут через Турцию и Китай. Практически все товары везут в контейнерах. Даже химическую продукцию загружают туда. Их очень удобно перегружать с одного вагона на другой или на платформу грузовиков. Между тем РФ не контролирует 2/3 контейнерного потока через страну.
Представители перевозчика «ТрансКонтейнер» сообщают, что дефицит контейнеров пока остаётся актуальным (это около 100 000 TEU). В российском «РМ Рейл» полагают, что в реальности он в 3,5 раза выше. Около 31% контейнеров принадлежит китайским компаниям, 40% - морских линий. Крупнейшие Maersk и MSC прекратили работу в РФ. Дополнительная напряженность существует и в Китае – там свои логистические проблемы.
«Проблемы с логистикой наблюдаются уже достаточно давно – начиная с начала 2020 г., когда наступили повсеместные локдауны из-за пандемии. Уже тогда возник крайний дефицит порожнего оборудования для вывоза товаров из Китая, что привело к существенному росту ставок. Например, в 2019 г. ставка по маршруту Китай-Владивосток для 40-футового контейнера составляла 1200 долларов против текущей ставки в 8000 долларов. Дорожающая с каждым годом логистика влияет на все группы перевозимых товаров, ставки на морской фрахт выросли более чем в 5 раз»сообщил «НИ» Дмитрий Аржаных.
Другие способы доставки большинства товаров более дорогие и могут занимать больше времени. К примеру, стандартная фура из Китая до Москвы будет стоить почти 20 000 долларов. Контейнер обойдётся поставщику в 12-13 тысяч. Между тем трафик грузовиков между КНР и РФ уже увеличился и это создаёт проблемы на погранпереходах. Их пропускная способность снижается.
Самый дорогой вариант – доставка авиатранспортом, но она стоит до 10 долларов за килограмм. Но даже здесь вылет бронируется за 2 недели.
Между тем операторы отмечают, что при перевозках внутри РФ серьёзных сложностей не отмечается.
В N.TransLab полагают, что логистика в окончательной цене составляет 1,5-2%. Основная проблема может возникать из-за дефицита самих товаров или недопоставки (особенно запчасти, медицинские товары, спецоборудование.
Остаётся добавить, что в РФ существующие мощности способны выпускать до 12 000 TEU в год. Замещение контейнеров может растянуться на десятилетия.