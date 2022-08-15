nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Что тюменцам делать с кабачками

15 августа 09:37
Фото: 1Mi
Вам кабачок не нужен? И нам не нужен. Что же тогда с ними делать? «Наш город» собрал кабачки у всех родственников и выяснил, куда деть самый надоедливый овощ в России.
Фото: Пикабу

Блюда из кабачков

Если от кабачков избавиться нужно срочно, то проще всего моментально их приготовить. Мы подобрали несколько максимально простых рецептов, с помощью которых вы, может быть, даже сможете полюбить этот овощ.

  • Оладьи из кабачков.

Фото: «НашГород»

Вам понадобятся: кабачок, 6 столовых ложек муки, 4 яйца, соль и перец по вкусу.

Кабачок помойте, снимите кожицу, уберите семена и натрите его на терке.

Смешайте в миске яйца, перец и соль.

Добавьте натертый кабачок в эту смесь, все перемешайте.

Добавьте к получившейся массе муку и снова все перемешайте.

Поставьте сковороду на средний огонь, добавьте масло, подождите несколько минут и выкладывайте на нее кабачковую массу тонкими лепешками.

Обжаривайте их до золотистой корочки.

Готово! Вы восхитительны! Минус один кабачок.

  • Пряные кабачки с сыром.

Фото: Russianfood.com

Вам необходимы: кабачок, смесь пряных трав и сыр (на ваш вкус).

Нарежьте кабачки на небольшие брусочки. Обваляйте их в смеси трав и добавьте немного соли. При 200 градусах запекайте кабачки 10 минут, после чего добавьте тертого сыра и оставьте все в духовке еще на 10 минут.

Приятного аппетита! Еще один кабачок повержен!

  • Суп-пюре из кабачков.

Фото: Russianfood.com

Для такого изысканного блюда возьмите: два кабачка, куриный бульон, одну среднюю морковь, петрушку, соль, перец и укроп.

Когда будете варить куриный бульон, добавьте морковь, соль, перец, укроп и петрушку.

Очистите кабачки от кожуры и семян. Крупно нарежьте.

Добавьте их в кипящий бульон и на небольшом огне варите 10 минут. (Все овощи должны стать мягкими).

Процедите бульон. Разомните овощи или взбейте их в блендере до однородной массы, добавьте смесь в процеженный бульон.

Превосходно! Вы одолели целых два кабачка.

Запасы на зиму из кабачков

Если вас атаковала целая гора кабачков и вы понимаете, что съесть их сейчас не удастся, то вам помогут закатки на зиму.

Фото: Russianfood.com

«Наш город» выбрал для вас классический рецепт.

Возьмите: две банки, 1,5 кг кабачков, 4 зубчика чеснока, свежий перец, уксус 9%, растительное масло 150 мл, 3 столовые ложки сахара, столовую ложку соли, чайную ложку молотого перца и зелень на ваш вкус.

Кабачки нарежьте брусочками. Мелко нарежьте или пропустите через пресс чеснок. К нему добавьте соль, перец, сахар, масло и уксус. Все перемешайте и оставьте на 3 часа настаиваться.

После чего добавьте в эту смесь кабачки.

Закрутите банки крышкой и ждите зимы!

Заморозка кабачков

Заморозить. можно, как свежие кабачки, так и те, которым осталось совсем немного.

Фото: Пикабу

В таком варианте обработки продукты вы можете нарезать кабачки, как вам удобно.

Затем положите их в сито и опустите в кипящую воду на 1-2 минуты. После чего поместите кабачки в холодную воду, чтобы они там остыли.

Сделать это необходимо для того, чтобы овощи сохранили свой вкус, цвет и структуру.

Достаньте остывшие кабачки и оботрите их салфеткой. Важно, чтобы они полностью просохли.

Далее вы можете разложить овощи по пакетам или контейнерам, после чего отправьте их в морозильную камеру.

Теперь в любой момент вы можете достать заготовку из морозилки и приготовить что-то из рецептов, которые мы предложили выше.

Альтернативное использование кабачков

А если вам всучили кабачки, есть вы их не хотите и отдать их некому, то выход все равно есть!

Фото: Пикабу

Если у вас есть дети или же вы сами хотите реализовать творческие порывы, то можете сделать из кабачка штампики с любыми фигурами и составьте из них любую композицию.

Чтобы сделать штамп, возьмите свежий кабачок и отрежьте от него большой кубик.

И на этом кусочке ножом вырежьте любую фигуру, так, чтобы она выпирала вперед.

Немного подсушите ваш штамп, окунайте его в краску и творите!

Такую же штуку можно провернуть и с картошкой
Фото: pinterest.com

А ежели вы празднуете Хэллоуин, то кабачок можно использовать вместо тыквы, они все равно близкие родственники.

Возьмите самый большой кабачок, вырежьте внутренности (как бы жутко это ни звучало) и прорежьте в кабачке глаза, нос и рот. В центр поставьте свечку и готово!

Фото: pinterest.com

Такое украшение проживет не больше недели, но вас точно никто не осудит за то, что вы выбросили целый кабачок в мусорку.

Фото: Пикабу

Материалы по теме
Россия с 19 мая запретит ввоз кабачков и тыкв из ТурцииВ магазинах Тюмени существенно подешевели сезонные фрукты и овощиВ Тюмени цены на сезонные овощи, фрукты и ягоды достигли годового минимума
#Аналитика#Общественные советы#Урожай#Огород#Дача#Рецепты#Добыча полезных ископаемых#Сады в Сибири#ЧП#Кулинария#Советы специалистов#Овощи#Алена Патрушева
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25