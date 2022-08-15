Вам кабачок не нужен? И нам не нужен. Что же тогда с ними делать? «Наш город» собрал кабачки у всех родственников и выяснил, куда деть самый надоедливый овощ в России.

Фото: Пикабу Блюда из кабачков Если от кабачков избавиться нужно срочно, то проще всего моментально их приготовить. Мы подобрали несколько максимально простых рецептов, с помощью которых вы, может быть, даже сможете полюбить этот овощ. Оладьи из кабачков. Фото: «НашГород» Вам понадобятся: кабачок, 6 столовых ложек муки, 4 яйца, соль и перец по вкусу. Кабачок помойте, снимите кожицу, уберите семена и натрите его на терке. Смешайте в миске яйца, перец и соль. Добавьте натертый кабачок в эту смесь, все перемешайте. Добавьте к получившейся массе муку и снова все перемешайте. Поставьте сковороду на средний огонь, добавьте масло, подождите несколько минут и выкладывайте на нее кабачковую массу тонкими лепешками. Обжаривайте их до золотистой корочки. Готово! Вы восхитительны! Минус один кабачок. Пряные кабачки с сыром. Фото: Russianfood.com Вам необходимы: кабачок, смесь пряных трав и сыр (на ваш вкус). Нарежьте кабачки на небольшие брусочки. Обваляйте их в смеси трав и добавьте немного соли. При 200 градусах запекайте кабачки 10 минут, после чего добавьте тертого сыра и оставьте все в духовке еще на 10 минут. Приятного аппетита! Еще один кабачок повержен! Суп-пюре из кабачков. Фото: Russianfood.com Для такого изысканного блюда возьмите: два кабачка, куриный бульон, одну среднюю морковь, петрушку, соль, перец и укроп. Когда будете варить куриный бульон, добавьте морковь, соль, перец, укроп и петрушку. Очистите кабачки от кожуры и семян. Крупно нарежьте. Добавьте их в кипящий бульон и на небольшом огне варите 10 минут. (Все овощи должны стать мягкими). Процедите бульон. Разомните овощи или взбейте их в блендере до однородной массы, добавьте смесь в процеженный бульон. Превосходно! Вы одолели целых два кабачка. Запасы на зиму из кабачков Если вас атаковала целая гора кабачков и вы понимаете, что съесть их сейчас не удастся, то вам помогут закатки на зиму. Фото: Russianfood.com «Наш город» выбрал для вас классический рецепт. Возьмите: две банки, 1,5 кг кабачков, 4 зубчика чеснока, свежий перец, уксус 9%, растительное масло 150 мл, 3 столовые ложки сахара, столовую ложку соли, чайную ложку молотого перца и зелень на ваш вкус. Кабачки нарежьте брусочками. Мелко нарежьте или пропустите через пресс чеснок. К нему добавьте соль, перец, сахар, масло и уксус. Все перемешайте и оставьте на 3 часа настаиваться. После чего добавьте в эту смесь кабачки. Закрутите банки крышкой и ждите зимы! Заморозка кабачков Заморозить. можно, как свежие кабачки, так и те, которым осталось совсем немного. Фото: Пикабу В таком варианте обработки продукты вы можете нарезать кабачки, как вам удобно. Затем положите их в сито и опустите в кипящую воду на 1-2 минуты. После чего поместите кабачки в холодную воду, чтобы они там остыли. Сделать это необходимо для того, чтобы овощи сохранили свой вкус, цвет и структуру. Достаньте остывшие кабачки и оботрите их салфеткой. Важно, чтобы они полностью просохли. Далее вы можете разложить овощи по пакетам или контейнерам, после чего отправьте их в морозильную камеру. Теперь в любой момент вы можете достать заготовку из морозилки и приготовить что-то из рецептов, которые мы предложили выше. Альтернативное использование кабачков А если вам всучили кабачки, есть вы их не хотите и отдать их некому, то выход все равно есть! Фото: Пикабу Если у вас есть дети или же вы сами хотите реализовать творческие порывы, то можете сделать из кабачка штампики с любыми фигурами и составьте из них любую композицию. Чтобы сделать штамп, возьмите свежий кабачок и отрежьте от него большой кубик. И на этом кусочке ножом вырежьте любую фигуру, так, чтобы она выпирала вперед. Немного подсушите ваш штамп, окунайте его в краску и творите! Такую же штуку можно провернуть и с картошкой Фото: pinterest.com А ежели вы празднуете Хэллоуин, то кабачок можно использовать вместо тыквы, они все равно близкие родственники. Возьмите самый большой кабачок, вырежьте внутренности (как бы жутко это ни звучало) и прорежьте в кабачке глаза, нос и рот. В центр поставьте свечку и готово! Фото: pinterest.com Такое украшение проживет не больше недели, но вас точно никто не осудит за то, что вы выбросили целый кабачок в мусорку. Фото: Пикабу Материалы по теме Россия с 19 мая запретит ввоз кабачков и тыкв из Турции В магазинах Тюмени существенно подешевели сезонные фрукты и овощи В Тюмени цены на сезонные овощи, фрукты и ягоды достигли годового минимума