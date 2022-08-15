Если от кабачков избавиться нужно срочно, то проще всего моментально их приготовить. Мы подобрали несколько максимально простых рецептов, с помощью которых вы, может быть, даже сможете полюбить этот овощ.
Вам понадобятся: кабачок, 6 столовых ложек муки, 4 яйца, соль и перец по вкусу.
Кабачок помойте, снимите кожицу, уберите семена и натрите его на терке.
Смешайте в миске яйца, перец и соль.
Добавьте натертый кабачок в эту смесь, все перемешайте.
Добавьте к получившейся массе муку и снова все перемешайте.
Поставьте сковороду на средний огонь, добавьте масло, подождите несколько минут и выкладывайте на нее кабачковую массу тонкими лепешками.
Обжаривайте их до золотистой корочки.
Готово! Вы восхитительны! Минус один кабачок.
Вам необходимы: кабачок, смесь пряных трав и сыр (на ваш вкус).
Нарежьте кабачки на небольшие брусочки. Обваляйте их в смеси трав и добавьте немного соли. При 200 градусах запекайте кабачки 10 минут, после чего добавьте тертого сыра и оставьте все в духовке еще на 10 минут.
Приятного аппетита! Еще один кабачок повержен!
Для такого изысканного блюда возьмите: два кабачка, куриный бульон, одну среднюю морковь, петрушку, соль, перец и укроп.
Когда будете варить куриный бульон, добавьте морковь, соль, перец, укроп и петрушку.
Очистите кабачки от кожуры и семян. Крупно нарежьте.
Добавьте их в кипящий бульон и на небольшом огне варите 10 минут. (Все овощи должны стать мягкими).
Процедите бульон. Разомните овощи или взбейте их в блендере до однородной массы, добавьте смесь в процеженный бульон.
Превосходно! Вы одолели целых два кабачка.
Если вас атаковала целая гора кабачков и вы понимаете, что съесть их сейчас не удастся, то вам помогут закатки на зиму.
«Наш город» выбрал для вас классический рецепт.
Возьмите: две банки, 1,5 кг кабачков, 4 зубчика чеснока, свежий перец, уксус 9%, растительное масло 150 мл, 3 столовые ложки сахара, столовую ложку соли, чайную ложку молотого перца и зелень на ваш вкус.
Кабачки нарежьте брусочками. Мелко нарежьте или пропустите через пресс чеснок. К нему добавьте соль, перец, сахар, масло и уксус. Все перемешайте и оставьте на 3 часа настаиваться.
После чего добавьте в эту смесь кабачки.
Закрутите банки крышкой и ждите зимы!
Заморозить. можно, как свежие кабачки, так и те, которым осталось совсем немного.
В таком варианте обработки продукты вы можете нарезать кабачки, как вам удобно.
Затем положите их в сито и опустите в кипящую воду на 1-2 минуты. После чего поместите кабачки в холодную воду, чтобы они там остыли.
Сделать это необходимо для того, чтобы овощи сохранили свой вкус, цвет и структуру.
Достаньте остывшие кабачки и оботрите их салфеткой. Важно, чтобы они полностью просохли.
Далее вы можете разложить овощи по пакетам или контейнерам, после чего отправьте их в морозильную камеру.
Теперь в любой момент вы можете достать заготовку из морозилки и приготовить что-то из рецептов, которые мы предложили выше.
А если вам всучили кабачки, есть вы их не хотите и отдать их некому, то выход все равно есть!
Если у вас есть дети или же вы сами хотите реализовать творческие порывы, то можете сделать из кабачка штампики с любыми фигурами и составьте из них любую композицию.
Чтобы сделать штамп, возьмите свежий кабачок и отрежьте от него большой кубик.
И на этом кусочке ножом вырежьте любую фигуру, так, чтобы она выпирала вперед.
Немного подсушите ваш штамп, окунайте его в краску и творите!
А ежели вы празднуете Хэллоуин, то кабачок можно использовать вместо тыквы, они все равно близкие родственники.
Возьмите самый большой кабачок, вырежьте внутренности (как бы жутко это ни звучало) и прорежьте в кабачке глаза, нос и рот. В центр поставьте свечку и готово!
Такое украшение проживет не больше недели, но вас точно никто не осудит за то, что вы выбросили целый кабачок в мусорку.