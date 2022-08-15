Афганистан собирается закупить миллион баррелей российской нефти

Власти Афганистана готовы предложить России собственную продукцию для обмена по бартеру. Для Кабула самым важным является проект по нефти и природному газу. Правительство предлагает партнерам изучить вариант бартерной торговли, конечно же, если у России есть потребность в каких-либо афганских товарах.