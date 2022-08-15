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Афганистан собирается закупить миллион баррелей российской нефти

15 августа 10:47
Фото: pixabay.com
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи рассказал о планах правительства приобрести у Российской Федерации миллион баррелей нефти.

По заявлению главы афганского ведомства, если Москва сможет поставить больше черного золота, то Кабул купит еще. Об этом информирует iz.ru.

Власти Афганистана готовы предложить России собственную продукцию для обмена по бартеру. Для Кабула самым важным является проект по нефти и природному газу. Правительство предлагает партнерам изучить вариант бартерной торговли, конечно же, если у России есть потребность в каких-либо афганских товарах.

Отметим, что «Талибан» находится под санкциями Организации Объединенных Наций (ООН) как террористическая организация. Несмотря на это, делегация «Талибана» скоро посетит Москву и Казань.

По словам посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, в делегацию Афганистана войдут «экономисты и финансисты». «Талибану» нужны нефть, прочие виды горючего, пшеница, мука и подсолнечное масло.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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