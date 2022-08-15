Афганистан собирается закупить миллион баррелей российской нефти

По заявлению главы афганского ведомства, если Москва сможет поставить больше черного золота, то Кабул купит еще. Об этом информирует iz.ru.
Власти Афганистана готовы предложить России собственную продукцию для обмена по бартеру. Для Кабула самым важным является проект по нефти и природному газу. Правительство предлагает партнерам изучить вариант бартерной торговли, конечно же, если у России есть потребность в каких-либо афганских товарах.
Отметим, что «Талибан» находится под санкциями Организации Объединенных Наций (ООН) как террористическая организация. Несмотря на это, делегация «Талибана» скоро посетит Москву и Казань.
По словам посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, в делегацию Афганистана войдут «экономисты и финансисты». «Талибану» нужны нефть, прочие виды горючего, пшеница, мука и подсолнечное масло.