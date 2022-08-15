nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

21-летняя ялуторовчанка выпила около 5 литров пива и села за руль

15 августа 09:07
Фото: ГИБДД Тюменской области
Более 60 нетрезвых водителей поймали на тюменских дорогах за выходные дни сотрудники ГИБДД. Десять из них выявили сегодня ночью, сообщили ГИБДД Тюменской области.В Голышманово инспекторы остановили 42-летнего местного жителя на Ford Focus из-за нарушения скоростного режима.

Однако выяснилось, что водитель не только превысил разрешенную скорость, но и сел в состоянии алкогольного опьянения за руль. Алкотестер показал 1,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Тюменец пояснил, что поехал в магазин за спиртными напитками. До этого он выпивал пиво

Еще одну любительницу пива, возвращавшуюся из больницы домой, поймали в Ялуторовске. 21-летняя девушка, как оказалось, до конца не протрезвела после ночной субботней гулянки. Что неудивительно — на вечеринке она выпила 4,5 литра пива. Показания алкотестера составили 0,24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером под Тобольском нетрезвый водитель на ВАЗ улетел в кювет и перевернулся. В аварии погиб пассажир легковушки.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25