21-летняя ялуторовчанка выпила около 5 литров пива и села за руль

Однако выяснилось, что водитель не только превысил разрешенную скорость, но и сел в состоянии алкогольного опьянения за руль. Алкотестер показал 1,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Тюменец пояснил, что поехал в магазин за спиртными напитками. До этого он выпивал пиво