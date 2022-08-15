21-летняя ялуторовчанка выпила около 5 литров пива и села за руль

Однако выяснилось, что водитель не только превысил разрешенную скорость, но и сел в состоянии алкогольного опьянения за руль. Алкотестер показал 1,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Тюменец пояснил, что поехал в магазин за спиртными напитками. До этого он выпивал пиво
Еще одну любительницу пива, возвращавшуюся из больницы домой, поймали в Ялуторовске. 21-летняя девушка, как оказалось, до конца не протрезвела после ночной субботней гулянки. Что неудивительно — на вечеринке она выпила 4,5 литра пива. Показания алкотестера составили 0,24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером под Тобольском нетрезвый водитель на ВАЗ улетел в кювет и перевернулся. В аварии погиб пассажир легковушки.