12-летний тюменский мальчик молчит. Свои мысли он выражает черно-белыми клавишами

Билл Гейтс — знаменитый гений-аутист, чудо которого находится сейчас в вашем компьютере дома и в офисе. Самый известный музыкант с аутизмом — Вольфганг Амадей Моцарт. Человечество наслаждается шедеврами и изобретениями Леонардо да Винчи, Исаака Ньютона, Стэнли Кубрика, Альберта Эйнштейна и других людей с особым внутренним миром и особенными возможностями.
Игорь Кочуров из Тюмени тоже особенный человек. Мальчик с детства не выражал свои мысли словами. В три года Игоря необычайно заинтересовала музыка. Мальчик повторял ноты. Музыкальный слух? Отлично. Родители обеспечили все условия для развития сына.
В Детской школе искусств имени В. В. Знаменского в Тюмени есть разработки для обучения музыке детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2017 года Игорь учится игре на фортепиано у замечательного педагога Орловой Холиды Явдатовны.
Не все простые дела подвластны особенным ребятишкам. Но ноты заполнили собой остававшуюся пустоту в жизни Игоря.
Мама Алена, которая понимает сына без слов, рассказывает:
— В Игоре есть внутренний стержень. Фортепиано воспитывает самостоятельность. Ребенок становится уверен в собственных силах. У Игоря есть успехи, и ему это нравится.
В 2021 году Игорь Кочуров самостоятельно играл уже 10 произведений, в 2022 году — целых 25! В репертуаре любимые Бетховен, Чайковский, «В пещере горного короля» Грига и «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова.
— Справляться с трудностями нам, родителям, помогает любовь. Любовь к ребенку. Вера в него. Его успехи — это и наши успехи. И мы становимся уверенней в себе, — говорит необыкновенная мама, воспитывающая особенного ребенка.
А какие классные и разные в Тюмени мероприятия и кружки! Игорь Кочуров с радостью ходит на адаптивное скалолазание уже четыре года. В реабилитационном центре «Родник» Игорю полюбились керамика, ниткография и вязание крючком. И мальчишка прекрасно плавает.
Какой из талантов особенного человека Игоря Кочурова яркой радугой отзовется в чьем-то сердце, покажет будущее. Мальчик воспитан с любовью, окружен добром и вниманием. Игорь дарит добро в ответ и наполняет мир прекрасными звуками музыки.
Всем родителям особенных ребятишек мама Алена при помощи федерального проекта #безграничные_возможности2022 оставляет такое послание:
— Я бы дала совет. Поставьте цель и идите к ней. Верьте в своего ребенка. Верьте в его удачу. Направьте ему внутренний посыл: свое спокойствие и уверенность. Не сворачивайте с пути. Не идите на поводу у мимолетных трудностей. Добивайтесь, и все получится.