12-летний тюменский мальчик молчит. Свои мысли он выражает черно-белыми клавишами

— Я бы дала совет. Поставьте цель и идите к ней. Верьте в своего ребенка. Верьте в его удачу. Направьте ему внутренний посыл: свое спокойствие и уверенность. Не сворачивайте с пути. Не идите на поводу у мимолетных трудностей. Добивайтесь, и все получится.