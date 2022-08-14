Жаркая погода в Тюмень пока не вернется

Воскресенье в Тюмени будет прохладным, но без дождей. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, северо-западный ветер со скоростью до 5,5 метров в секунду и температура воздуха + 10 + 12 в темное время суток, до + 19 + 20 в дневные часы.

В понедельник, 15 августа, термометры покажут + 11 + 13 ночью, + 17 + 19 днем. День пройдет без осадков. Во вторник днем немного потеплеет — ночью температура воздуха составит + 9 + 13, к полудню термометры поднимутся до + 20 + 22. День пройдет при переменной облачности и без осадков. Среда, 17 августа, станет самым прохладным днем новой рабочей недели. Столбики термометров не поднимутся выше + 7 + 10 в ночные часы, в светлое время суток максимальная температура воздуха составит + 16 + 17. В четверг сохранится аналогичная погода. В пятницу синоптики обещают потепление — до + 22 + 23 в дневные часы и + 14 + 16 ночью.