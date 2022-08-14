В Тюменской области стартовала очередная кампания по защите от COVID-19

«Вакцинация — это гарантированный шанс на то, что болезни удастся избежать или перенести ее в легкой форме. Воспользоваться им или нет — личный выбор каждого. Ваша ответственность за свое здоровье — весомый вклад в здоровое будущее других людей: ваших родных, близких и коллег»,напомнили медики.