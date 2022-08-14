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В Тюменской области стартовала очередная кампания по защите от COVID-19

14 августа 11:07
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Накануне нового учебного года и в завершении сезона летних отпусков в Тюменской области вновь стартует масштабная прививочная кампания. Жителям региона рекомендуется поставить прививку от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Накануне нового учебного года и в завершении отпускного сезона в регионе началась новая прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Узнать где и в какое время можно вакцинироваться, можно узнать на сайте takzdorovo-to.ru.

В предыдущие периоды вакцинацией против ковида было охвачено свыше 337 тысяч жителей Тюменской области.

«Вакцинация — это гарантированный шанс на то, что болезни удастся избежать или перенести ее в легкой форме. Воспользоваться им или нет — личный выбор каждого. Ваша ответственность за свое здоровье — весомый вклад в здоровое будущее других людей: ваших родных, близких и коллег»,напомнили медики.

До 1 сентября 2022 года в Тюменской области действует режим повышенной готовности, введенный для борьбы с коронавирусом. Более того, в связи с ростом заболеваемости в последние недели губернатор области Александр Моор поручил увеличить темпы тестирования и обеспечить своевременную ревакцинацию.

Также отметим, с начала пандемии Тюменская область стала одним из самых эффективных регионов по борьбе с распространением инфекции, что было отмечено на федеральном уровне. В условиях пандемии регион активно осуществлял образовательную деятельность, оказывал поддержку бизнесу и отдельным категориям граждан.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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