В Тюменской области стартовала очередная кампания по защите от COVID-19

Накануне нового учебного года и в завершении отпускного сезона в регионе началась новая прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Узнать где и в какое время можно вакцинироваться, можно узнать на сайте takzdorovo-to.ru.
В предыдущие периоды вакцинацией против ковида было охвачено свыше 337 тысяч жителей Тюменской области.
«Вакцинация — это гарантированный шанс на то, что болезни удастся избежать или перенести ее в легкой форме. Воспользоваться им или нет — личный выбор каждого. Ваша ответственность за свое здоровье — весомый вклад в здоровое будущее других людей: ваших родных, близких и коллег»,напомнили медики.
До 1 сентября 2022 года в Тюменской области действует режим повышенной готовности, введенный для борьбы с коронавирусом. Более того, в связи с ростом заболеваемости в последние недели губернатор области Александр Моор поручил увеличить темпы тестирования и обеспечить своевременную ревакцинацию.
Также отметим, с начала пандемии Тюменская область стала одним из самых эффективных регионов по борьбе с распространением инфекции, что было отмечено на федеральном уровне. В условиях пандемии регион активно осуществлял образовательную деятельность, оказывал поддержку бизнесу и отдельным категориям граждан.