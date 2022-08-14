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В Тюмени перекроют на целый день автодорогу в центре города

14 августа 04:58
Фото: Информационный центр Правительства ТО
В Тюмени в воскресенье в связи с проведением мероприятий, посвященных 78-летию Тюменской области, дорогу в центре города перекроют на целый день. С 8:00 до 22:00 для автомобильного транспорта будет закрыт участок улицы Механической — от дома № 27 до Максима Горького.
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Тюмень

В качестве альтернативных маршрутов тюменские водители могут воспользоваться улицами Фабричной, Холодильной и Республики.

Кроме того, из-за авиашоу «В гостях у Ютэйр», которое состоится на территории аэродрома Плеханово, до 22:00 движение транспорта будет ограничено по улице Интернациональной.

Изменит расписание и общественный транспорт — автобусы № 52, 14, 2, 96 и 79 будут ездить по графику работы будних дней.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 22 сентября в областной столице будет закрыт проезд по улицам Смоленской и Камышинской. Данная мера принята в связи со сносом долгостроя на Герцена — Камышинской. Движение организуют по улицам Семакова, Челюскинцев и Герцена.

С 15 августа на две недели для автомобильного транспорта в Тюмени будет закрыт проезд по улице Паровозной. Здесь запланированы ремонтные работы на тепловых сетях.

#Новости#Перекрытие дороги#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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