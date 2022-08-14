В Тюмени перекроют на целый день автодорогу в центре города

В Тюмени в воскресенье в связи с проведением мероприятий, посвященных 78-летию Тюменской области, дорогу в центре города перекроют на целый день. С 8:00 до 22:00 для автомобильного транспорта будет закрыт участок улицы Механической — от дома № 27 до Максима Горького.

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