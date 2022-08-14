В Тюмени перекроют на целый день автодорогу в центре города

В качестве альтернативных маршрутов тюменские водители могут воспользоваться улицами Фабричной, Холодильной и Республики.
Кроме того, из-за авиашоу «В гостях у Ютэйр», которое состоится на территории аэродрома Плеханово, до 22:00 движение транспорта будет ограничено по улице Интернациональной.
Изменит расписание и общественный транспорт — автобусы № 52, 14, 2, 96 и 79 будут ездить по графику работы будних дней.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 22 сентября в областной столице будет закрыт проезд по улицам Смоленской и Камышинской. Данная мера принята в связи со сносом долгостроя на Герцена — Камышинской. Движение организуют по улицам Семакова, Челюскинцев и Герцена.
С 15 августа на две недели для автомобильного транспорта в Тюмени будет закрыт проезд по улице Паровозной. Здесь запланированы ремонтные работы на тепловых сетях.