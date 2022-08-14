В центре Тюмени Hyundai Solaris врезался в автобус

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме состоится суд над водителем автобуса из Нижнего Новгорода, по вине которого произошла авария, в которой погибли два человека. Трагедия произошла осенью 2021 года на федеральной трассе недалеко от Ишима.