nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре Тюмени Hyundai Solaris врезался в автобус

14 августа 09:09
Фото: 1Mi
В центре Тюмени накануне днем на улице Максима Горького, 28, столкнулись Hyundai Solaris и автобус. Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области, водитель иномарки выехал на встречную полосу автомобильной дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель легковушки. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме состоится суд над водителем автобуса из Нижнего Новгорода, по вине которого произошла авария, в которой погибли два человека. Трагедия произошла осенью 2021 года на федеральной трассе недалеко от Ишима.

Водитель автобуса пошел на обгон, не убедившись в безопасности данного маневра. В итоге он врезался в ВАЗ 21102. Водитель и пассажир легковушки скончались до прибытия скорой помощи.

#Новости#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25