В Тобольске выпал град

Заметим, что за последний месяц в Тобольске уже не в первый раз выпадает град. В конце июля горожане уже сообщали о таких осадках. В Тюмени ливень с градом прошли в четверг, 11 августа.
Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни на территории Тюменской области сохранится прохладная погода без садков. Сегодня ожидается переменная облачность и максимальная температура воздуха + 19 + 20. Тепло вернется на тюменскую землю только к следующим выходным – синоптики обещают повышение температуры до + 24 + 25.