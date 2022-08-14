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В Тобольске выпал град

14 августа 06:54
Фото: Фотография прислана читателем
Крупный град размером с небольшой орех выпал в субботу во второй половине дня в Тобольске. Фотографиями необычных осадков местные жители поделились в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]. По словам горожан, град прошел в Ершовке и Речпорту, на остальные районы Тобольска обрушился только ливень.

Заметим, что за последний месяц в Тобольске уже не в первый раз выпадает град. В конце июля горожане уже сообщали о таких осадках. В Тюмени ливень с градом прошли в четверг, 11 августа.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни на территории Тюменской области сохранится прохладная погода без садков. Сегодня ожидается переменная облачность и максимальная температура воздуха + 19 + 20. Тепло вернется на тюменскую землю только к следующим выходным – синоптики обещают повышение температуры до + 24 + 25.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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