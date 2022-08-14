Тюменская Госавтоинспекция усилила профработу к началу учебного года

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти и Госавтоинспекции.
По статистике, ежегодно количество ДТП с участием детей возрастает в августе — сентябре, когда дети и подростки возвращаются после летнего отдыха.
В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» с 15 августа по 11 сентября сотрудники ГИБДД проведут акции, флешмобы и инструктажи с детьми и их родителями в местах массового нахождения, на дворовых территориях, вблизи школ, а также у пешеходных переходов. Сотрудники ГИБДД, родительская общественность и волонтеры напомнят юным участникам дорожного движения, как правильно и безопасно перейти через дорогу, призовут водителей быть внимательнее к детям на дорогах.
Особое внимание будет уделено соблюдению водителями правил перевозки детей, режима отдыха и скоростного режима. В связи с массовым возвращением жителей северных округов из отпусков домой в третьей декаде августа автоинспекторы проведут мероприятие «Дорога домой». Будут проведены инструктажи по правилам безопасной перевозки детей-пассажиров, организованы тренинги по использованию детских удерживающих устройств в местах отдыха водителей.
В преддверии 1 сентября дорожные полицейские вместе с органами исполнительной власти, образовательными организациями и родительским активом проведут мониторинг обустройства пешеходных переходов вблизи мест массового притяжения детей, обследуют дорожные условия возле школ и детских садов.
С начала года в Тюменской области произошло 199 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в них 2 ребенка погибли и 224 травмированы.
Госавтоинспекция рекомендует родителям повторить с детьми основные правила дорожной безопасности и вместе с ребенком выбрать безопасный маршрут в школу.