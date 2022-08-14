Тюменская Госавтоинспекция усилила профработу к началу учебного года

В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» с 15 августа по 11 сентября сотрудники ГИБДД проведут акции, флешмобы и инструктажи с детьми и их родителями в местах массового нахождения, на дворовых территориях, вблизи школ, а также у пешеходных переходов. Сотрудники ГИБДД, родительская общественность и волонтеры напомнят юным участникам дорожного движения, как правильно и безопасно перейти через дорогу, призовут водителей быть внимательнее к детям на дорогах.