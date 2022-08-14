Тюменку возмутили услуги по бронированию беседок в Гилевской роще

«Людям приходится платить за «услуги «, которых в принципе не должно быть. В городе много бесплатных беседок и если везде будут сидеть с утра такие предприниматели и предлагать свои «услуги», то это уже не бесплатные беседки будут. Раньше как-то обходились без этого», отметил Сергей А.