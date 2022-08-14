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Тюменку возмутили услуги по бронированию беседок в Гилевской роще

14 августа 10:38
Фото: 1Mi
Настоящая дискуссия развернулась в социальных сетях между тюменцами из-за предлагаемых на «Авито» услуг по бронированию беседок в Гилевской роще. Одна из жительниц областной столицы опубликовала в сообществе ЧС Тюмень пост с возмущением по поводу данного вида деятельности.

«Люди, вы с ума сошли — место в беседке продавать за 250 рублей? Это везде бесплатно должно быть, если парк в принципе бесплатный и зоны тоже бесплатные», написала автор поста.

Возмущение тюменки поддержало большинство подписчиков сообщества. Лишь небольшая часть одобрила данный бизнес.

«Нормальная услуга в пиковые дни. Не хотите платить — идите сами занимайте с раннего утра эти беседки. Раньше в регпалате также платили за очередь. Тысячу отдаешь и в числе первых заходишь. Не нравится? Стой в толпе и жди», отметила Ксения Ю.

Однако горожане уверены, что если бы не было таких услуг, то проблем с поиском бесплатной беседки в выходные и праздничные дни не возникло.

«Людям приходится платить за «услуги «, которых в принципе не должно быть. В городе много бесплатных беседок и если везде будут сидеть с утра такие предприниматели и предлагать свои «услуги», то это уже не бесплатные беседки будут. Раньше как-то обходились без этого», отметил Сергей А.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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