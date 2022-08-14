Тюменку возмутили услуги по бронированию беседок в Гилевской роще

«Люди, вы с ума сошли — место в беседке продавать за 250 рублей? Это везде бесплатно должно быть, если парк в принципе бесплатный и зоны тоже бесплатные», написала автор поста.
Возмущение тюменки поддержало большинство подписчиков сообщества. Лишь небольшая часть одобрила данный бизнес.
«Нормальная услуга в пиковые дни. Не хотите платить — идите сами занимайте с раннего утра эти беседки. Раньше в регпалате также платили за очередь. Тысячу отдаешь и в числе первых заходишь. Не нравится? Стой в толпе и жди», отметила Ксения Ю.
Однако горожане уверены, что если бы не было таких услуг, то проблем с поиском бесплатной беседки в выходные и праздничные дни не возникло.
«Людям приходится платить за «услуги «, которых в принципе не должно быть. В городе много бесплатных беседок и если везде будут сидеть с утра такие предприниматели и предлагать свои «услуги», то это уже не бесплатные беседки будут. Раньше как-то обходились без этого», отметил Сергей А.