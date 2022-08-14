Скоро в Тюмени откроется новый сезон бесплатных лекций «КонцептХаб»

Новый сезон откроет китаевед-публицист и автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов — советник директора Института Китая и современной Азии при Российской академии наук. Он выступит с темой «Китай вчера, сегодня, завтра — тренды китайской социальной и экономической жизни» в субботу, 27 августа, в 14:00. О месте проведения организаторы сообщат позже. Чтобы попасть на лекцию, необходимо пройти регистрацию на сайте организаторов.