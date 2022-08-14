Скоро в Тюмени откроется новый сезон бесплатных лекций «КонцептХаб»

Проект «КонцептХаб» проводится при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Спикеры общаются с участниками проекта на актуальные темы в неформальной обстановке, а также отвечают на интересующие вопросы.
Новый сезон откроет китаевед-публицист и автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов — советник директора Института Китая и современной Азии при Российской академии наук. Он выступит с темой «Китай вчера, сегодня, завтра — тренды китайской социальной и экономической жизни» в субботу, 27 августа, в 14:00. О месте проведения организаторы сообщат позже. Чтобы попасть на лекцию, необходимо пройти регистрацию на сайте организаторов.
«Проект „КонцептХаб“ — это отличная возможность узнать что-то новое из совершенно разных областей. В этом году мы планируем пригласить специалистов естественно-научного блока и сферы общественных наук, а начать сезон решили с актуальной, как и всегда, темы. Ждем всех желающих»,отметили организаторы проекта.
Также напомним, жители Тюменской области благодаря национальному проекту «Демография» смогут пройти бесплатное дистанционное обучение по программам повышения квалификации. Получить новую профессию имеют право официально безработные; граждане старше 50 лет; женщины, находящиеся в декрете; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста; безработная молодежь в возрасте до 35 лет.