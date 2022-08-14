nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Скоро в Тюмени откроется новый сезон бесплатных лекций «КонцептХаб»

14 августа 12:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
Новый сезон проекта «КонцептХаб» откроется в Тюмени 27 августа. Это познавательные и бесплатные лекции для всех желающих, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Проект «КонцептХаб» проводится при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Спикеры общаются с участниками проекта на актуальные темы в неформальной обстановке, а также отвечают на интересующие вопросы.

Новый сезон откроет китаевед-публицист и автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов — советник директора Института Китая и современной Азии при Российской академии наук. Он выступит с темой «Китай вчера, сегодня, завтра — тренды китайской социальной и экономической жизни» в субботу, 27 августа, в 14:00. О месте проведения организаторы сообщат позже. Чтобы попасть на лекцию, необходимо пройти регистрацию на сайте организаторов.

«Проект „КонцептХаб“ — это отличная возможность узнать что-то новое из совершенно разных областей. В этом году мы планируем пригласить специалистов естественно-научного блока и сферы общественных наук, а начать сезон решили с актуальной, как и всегда, темы. Ждем всех желающих»,отметили организаторы проекта.

Также напомним, жители Тюменской области благодаря национальному проекту «Демография» смогут пройти бесплатное дистанционное обучение по программам повышения квалификации. Получить новую профессию имеют право официально безработные; граждане старше 50 лет; женщины, находящиеся в декрете; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста; безработная молодежь в возрасте до 35 лет.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25