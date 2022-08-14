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На тюменской трассе в субботу вечером ВАЗ влетел в грузовик

14 августа 07:52
Фото: 1Mi
Жесткая авария произошла в субботу вечером на Тобольском тракте. На 18-м километре автомобильной дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск около 21:30 ВАЗ 2115, не выдержав дистанцию во время движения, врезался в бортовой грузовик. Из-за удара последний перевернулся на бок.

В ГИБДД Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в дорожно-транспортном происшествии различные телесные повреждения получил водитель отечественной легковушки. На данный момент он находится в больнице. Водитель грузовика не пострадал.

По словам очевидцев, водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени недалеко от городского аквапарка «Лето-Лето» столкнулись Toyota Avensis и Mitshubishi Ootlander. По предварительным данным, водитель Ootlander нарушил правила очередности проезда.

#Новости#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Происшествия
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