На тюменской трассе в субботу вечером ВАЗ влетел в грузовик

В ГИБДД Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в дорожно-транспортном происшествии различные телесные повреждения получил водитель отечественной легковушки. На данный момент он находится в больнице. Водитель грузовика не пострадал.
По словам очевидцев, водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени недалеко от городского аквапарка «Лето-Лето» столкнулись Toyota Avensis и Mitshubishi Ootlander. По предварительным данным, водитель Ootlander нарушил правила очередности проезда.