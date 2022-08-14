На тюменской трассе в субботу вечером ВАЗ влетел в грузовик

Жесткая авария произошла в субботу вечером на Тобольском тракте. На 18-м километре автомобильной дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск около 21:30 ВАЗ 2115, не выдержав дистанцию во время движения, врезался в бортовой грузовик. Из-за удара последний перевернулся на бок.

В ГИБДД Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в дорожно-транспортном происшествии различные телесные повреждения получил водитель отечественной легковушки. На данный момент он находится в больнице. Водитель грузовика не пострадал. По словам очевидцев, водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени недалеко от городского аквапарка «Лето-Лето» столкнулись Toyota Avensis и Mitshubishi Ootlander. По предварительным данным, водитель Ootlander нарушил правила очередности проезда.