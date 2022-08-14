Куда сходить в Тюмени на День области

Зрителей ждут показательные выступления авиацинной техники, выставка вертолетов. Также желающие смогут совершить полет на вертолете над Тюменью и пообщаться с пилотами.
Отметим, в связи с проведением авиашоу с восьми часов утра и до десяти часов вечера воскресенья для автомобильного транспорта будет закрыта улица Интернациональная. Альтернативные маршруты организуют по улице Амурской.
В 12:00 на тюменской набережной состоится открытие фестиваля казачьей культуры «Благовест». Гостей праздника ждут выступление казачьих творческих коллективов, мастер-классы, на которых можно будет ознакомиться с традициями сибирских казаков. Также будут организованы музыкальная и спортивная зоны.
В 12:00 мероприятия начнутся на площади 400-летия Тюмени. С 12:00 до 18:00 здесь будет работать выставка художественных промыслов «Земля умелых мастеров», на которой свою продукцию представят ремесленники и мастера прикладного искусства.
С 12:00 до 16:00 запланированы работа игровых зон, спортивных, танцевальных площадок и площадок здоровья, проведение викторины, посвященной Дню рождения Тюменской области.
Завершит праздничный день большая концертная программа с участием сразу нескольких артистов. С Днем рождения Тюменской области жителей региона поздравят Петр Дранга, группа «Республлика», Руслан Алехно, Таисия Повалий, Варвара, Глеб Матвечук.
Выступление артистов начнется в 18:00 на площади 400-летия Тюмени. Вход — свободный.