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Куда сходить в Тюмени на День области

14 августа 04:06
Фото: 1Mi
Тюменская область отмечает сегодня 78-летие со дня образования. В честь праздника в регионе пройдут около пятисот различных мероприятий. В Тюмени откроет праздничную программу в 10:00 авиашоу «В гостях у Utair». Мероприятие состоится на территории аэропорта Плеханово.
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Тюмень

Зрителей ждут показательные выступления авиацинной техники, выставка вертолетов. Также желающие смогут совершить полет на вертолете над Тюменью и пообщаться с пилотами.

Отметим, в связи с проведением авиашоу с восьми часов утра и до десяти часов вечера воскресенья для автомобильного транспорта будет закрыта улица Интернациональная. Альтернативные маршруты организуют по улице Амурской.

В 12:00 на тюменской набережной состоится открытие фестиваля казачьей культуры «Благовест». Гостей праздника ждут выступление казачьих творческих коллективов, мастер-классы, на которых можно будет ознакомиться с традициями сибирских казаков. Также будут организованы музыкальная и спортивная зоны.

В 12:00 мероприятия начнутся на площади 400-летия Тюмени. С 12:00 до 18:00 здесь будет работать выставка художественных промыслов «Земля умелых мастеров», на которой свою продукцию представят ремесленники и мастера прикладного искусства.

С 12:00 до 16:00 запланированы работа игровых зон, спортивных, танцевальных площадок и площадок здоровья, проведение викторины, посвященной Дню рождения Тюменской области.

Завершит праздничный день большая концертная программа с участием сразу нескольких артистов. С Днем рождения Тюменской области жителей региона поздравят Петр Дранга, группа «Республлика», Руслан Алехно, Таисия Повалий, Варвара, Глеб Матвечук.

Выступление артистов начнется в 18:00 на площади 400-летия Тюмени. Вход — свободный.

#Новости#Праздники#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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