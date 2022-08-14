Куда сходить в Тюмени на День области

В 12:00 на тюменской набережной состоится открытие фестиваля казачьей культуры «Благовест». Гостей праздника ждут выступление казачьих творческих коллективов, мастер-классы, на которых можно будет ознакомиться с традициями сибирских казаков. Также будут организованы музыкальная и спортивная зоны.