Евгений Заболотный поздравил земляков с днем рождения Тюменской области

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный и депутаты в поздравлении с 78-й годовщиной со дня образования региона отметили, что малая родина была образована в непростое военное время, что определило ее особую роль — стать надежной опорой страны.

«История родного края охватывает периоды ратного и трудового подвига земляков в годы Великой Отечественной войны, становления промышленного производства и сельского хозяйства в послевоенные годы, освоения нефтяных месторождений и динамичного развития экономики, науки, образования, социальной сферы, культуры и спорта. Тюменская область является одним из наиболее благополучных субъектов Российской Федерации»,отметил председатель Тюменской гордумы. Он подчеркнул, что усилиями новых поколений в области продолжают создавать предприятия, строить дороги, жилые дома, школы, детские сады, больницы и учреждения культуры. «Любовь к родному краю помогает жителям решать поставленные задачи, эффективно трудиться на благо тюменской земли и всей России»,выразил уверенность Евгений Заболотный. Депутаты пожелали землякам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, добра и успехов.