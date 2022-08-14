Александр Моор поздравил тюменцев с Днем области

Александр Моор отметил, что благодаря трудовому подвигу ветеранов, были покорены непроходимые территории, открыты нефтяные и газовые месторождения, построены сотник километров дорог и трубопроводов, получили развитие сферы науки, сельского хозяйства, промышленности.
Сегодня эти трудовые традиции продолжает современное поколение. В регионе реализуются крупные проекты в различных отраслях, благодаря чему Тюменская область практически по всем направлениям закрывает потребности не только местных жителей, но и других регионов.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени пройдет ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню рождения региона. В эти минуты на территории аэродрома Плеханово уже началось авишоу, подготовленное компанией Utair.