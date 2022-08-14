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Александр Моор поздравил тюменцев с Днем области

14 августа 05:40
Фото: Правительство Тюменской области
С 78-летием со дня образования Тюменской области поздравил жителей региона Александр Моор. По словам губернатора, Тюменская область на протяжении всей истории своего существования славилась трудолюбивыми людьми — с момента освоения территории и до сегодняшнего времени.

Александр Моор отметил, что благодаря трудовому подвигу ветеранов, были покорены непроходимые территории, открыты нефтяные и газовые месторождения, построены сотник километров дорог и трубопроводов, получили развитие сферы науки, сельского хозяйства, промышленности.

Сегодня эти трудовые традиции продолжает современное поколение. В регионе реализуются крупные проекты в различных отраслях, благодаря чему Тюменская область практически по всем направлениям закрывает потребности не только местных жителей, но и других регионов.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени пройдет ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню рождения региона. В эти минуты на территории аэродрома Плеханово уже началось авишоу, подготовленное компанией Utair.

#Новости#Праздники#Александр Моор#Валентина Бурнашева#Общество
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