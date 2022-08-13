Все больше тюменцев выбирают здоровый образ жизни

Глава региона отметил, что Тюменская область не раз была признана одной из самых спортивных в России. В том числе, благодаря успешному выступлению наших атлетов на Олимпийских и Паралимпийских играх. В этом году копилка региона по итогам соревнований пополнилась на семь олимпийских наград. Одиннадцать медалей завоевали наши паралимпийцы на альтернативных играх в Ханты-Мансийске. В этом заслуга спортсменов, их тренеров-преподавателей, судей и всех, кто создаёт условия для подготовки и участия наших земляков в главных стартах планеты и других состязаниях.