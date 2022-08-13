В тюменской областной больнице № 1 появилась криоконсоль последнего поколения

Для лечения опасного заболевания врачи главной больницы региона уже восемь лет применяют метод криоаблации. Это воздействие холодом на те участки, которые являются источниками возникновения аритмии. Закись азота подают в специальный катетер-баллон и проводят по сосуду к аритмогенным участкам. Сжиженный газ используется при температуре до 68 градусов со знаком минус.