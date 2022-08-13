В тюменской областной больнице № 1 появилась криоконсоль последнего поколения

Нарушение ритма и проводимости сердца в настоящее время выявляется практически у каждого третьего пациента. Нередко внезапная смерть становится первым и последним симптомом этого недуга. Оборудование последнего поколения позволяет выполнять высокотехнологичные вмешательства при аритмии.
Для лечения опасного заболевания врачи главной больницы региона уже восемь лет применяют метод криоаблации. Это воздействие холодом на те участки, которые являются источниками возникновения аритмии. Закись азота подают в специальный катетер-баллон и проводят по сосуду к аритмогенным участкам. Сжиженный газ используется при температуре до 68 градусов со знаком минус.
«Технология безопасна и эффективна. Пациент во время вмешательства находится в сознании, используется только местная анестезия. После процедуры — постельный режим до утра следующего дня. Затем проводится суточный мониторинг, который подтверждает отсутствие аритмии. От госпитализации до выписки проходит всего три дня», пояснили в медучреждении.
За прошедшую неделю с помощью нового оборудования врачи отделения уже выполнили 10 процедур. До конца этого года планируется ещё не менее 30 криоаблаций.
Доступность и качество медицинского обслуживания в Тюменской области регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».