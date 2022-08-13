В тюменском селе Мичурино скоро появится парк

Сейчас холм с фундаментом разрушенной церкви облагорожен. Как отметила глава Червишевского МО Ирина Осадченко, может быть, через пять или десять лет найдутся люди, готовые восстановить храм. А пока напоминать облик бывшей здесь когда-то церкви будет изображение на стеклянном щите, который хотят подарить парку местные предприниматели.