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В тюменском селе Мичурино скоро появится парк

13 августа 13:23
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Строительство парка в одном из населенных пунктов Червишевского муниципального образования началось в июне этого года. По проекту здесь появится площадь для отдыха, детская зона и спортивная площадка с тренажёрами и кортом для занятий минифутболом и баскетболом, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

В парке высадят берёзы, липы, ивы, яблони, сирень и гортензии. Сейчас уже выложены бордюры, обозначена зональность территорий, произведена отсыпка щебнем.

Новый объект располагается на историческом месте: раньше неподалеку находился храм, построенный благодаря купцу и меценату Алексею Памфилову. По его инициативе и при его участии в Мичурино также открыли школу и народную библиотеку.

Сейчас холм с фундаментом разрушенной церкви облагорожен. Как отметила глава Червишевского МО Ирина Осадченко, может быть, через пять или десять лет найдутся люди, готовые восстановить храм. А пока напоминать облик бывшей здесь когда-то церкви будет изображение на стеклянном щите, который хотят подарить парку местные предприниматели.

Сам парк получит имя Памфилова. Встретить первых посетителей он сможет уже в этом году — завершить строительные работы подрядчик планирует к 1 сентября.

В Тюменской области продолжается реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», принятой в 2019 году. В частности, предусмотрено благоустройство территорий, улучшение жилищных условий селян, создание финансовых стимулов для сельхозпредприятий.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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