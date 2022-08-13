В тюменском селе Мичурино скоро появится парк

В парке высадят берёзы, липы, ивы, яблони, сирень и гортензии. Сейчас уже выложены бордюры, обозначена зональность территорий, произведена отсыпка щебнем.
Новый объект располагается на историческом месте: раньше неподалеку находился храм, построенный благодаря купцу и меценату Алексею Памфилову. По его инициативе и при его участии в Мичурино также открыли школу и народную библиотеку.
Сейчас холм с фундаментом разрушенной церкви облагорожен. Как отметила глава Червишевского МО Ирина Осадченко, может быть, через пять или десять лет найдутся люди, готовые восстановить храм. А пока напоминать облик бывшей здесь когда-то церкви будет изображение на стеклянном щите, который хотят подарить парку местные предприниматели.
Сам парк получит имя Памфилова. Встретить первых посетителей он сможет уже в этом году — завершить строительные работы подрядчик планирует к 1 сентября.
В Тюменской области продолжается реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», принятой в 2019 году. В частности, предусмотрено благоустройство территорий, улучшение жилищных условий селян, создание финансовых стимулов для сельхозпредприятий.