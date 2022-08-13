В тюменском поселке обнаружили заросли ядовитого растения

«В поселке Новотарманский возле трассы растёт огромное количество борщевика. Поскольку растение ядовитое, его необходимо скашивать. Но этого никто не делает. Простоял всё лето и до сих пор стоит. Примите меры, всё-таки и дети ходят. А они любопытные, всё хотят ведь потрогать», обратились к властям тюменцы.