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В тюменском поселке обнаружили заросли ядовитого растения

13 августа 09:41
Фото: 1Mi
Вдоль тюменской трассы на Салаирском тракте обнаружили заросли ядовитого борщевика. Сообщение об опасном растении в сообществе ЧС Тюмень опубликовали жители поселка Новотарманский. Селяне отмечают, что борщевик никто не уничтожает, хотя здесь часто гуляют дети.
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Тюмень

«В поселке Новотарманский возле трассы растёт огромное количество борщевика. Поскольку растение ядовитое, его необходимо скашивать. Но этого никто не делает. Простоял всё лето и до сих пор стоит. Примите меры, всё-таки и дети ходят. А они любопытные, всё хотят ведь потрогать», обратились к властям тюменцы.

Заметим, что заросли ядовитого растения уже не в первый раз находят жители Тюмени. Ранее «Наш Город» писал, что о борщевике сообщали жители домов на улице Федюнинского — растение выросло рядом с остановочным пунктом.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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