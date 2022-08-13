В тюменском поселке обнаружили заросли ядовитого растения

«В поселке Новотарманский возле трассы растёт огромное количество борщевика. Поскольку растение ядовитое, его необходимо скашивать. Но этого никто не делает. Простоял всё лето и до сих пор стоит. Примите меры, всё-таки и дети ходят. А они любопытные, всё хотят ведь потрогать», обратились к властям тюменцы.
Заметим, что заросли ядовитого растения уже не в первый раз находят жители Тюмени. Ранее «Наш Город» писал, что о борщевике сообщали жители домов на улице Федюнинского — растение выросло рядом с остановочным пунктом.