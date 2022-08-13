В Тюмени жалуются на коневодов, затапливает дворы, протестуют против тарифов ЖКХ

Благоустройство двора принесло жителям одного из тюменских домов новые проблемы
В социальных сетях жители города обсуждают результаты благоустройства двора у домов на улицах Пермякова, 2а и Энергетиков, 53. После проведения работ у подъездов начала скапливаться дождевая вода. Тюменцы предполагают, что причиной тому стало отсутствие асфальта на половине придомовой территории.
Видеоролик с результатами благоустройства опубликовали в сообществе «ЧС Тюмень». Известно, что половину двора на Пермякова засыпали срезкой.
«Закатали в асфальт половину дороги, остальное засыпали срезкой. Получился уклон к нашему дому на Энергетиков. Отныне вся дождевая скапливается около подъезда. Также бордюр слишком далеко вынесли, из-за чего мусоровоз не может подъехать к контейнерам. Теперь они стоят не на своём месте», — отметил автор публикации.
Тюменцы жалуются на лошадей в центре города, но безрезультатно
Жители областной столицы продолжают жаловаться на лошадей в городе. Тюменцам не нравится неприятный запах от лошадей, также они отмечают, что животные выглядят не ухоженно.
Горожане также жалуются, что коневоды не убирают за своими подопечными. Тюменцы требуют от властей решения этой проблемы.
«Детей незаконно катают. Это факт является поводом прикрыть данный аттракцион. Лицензии на деятельность по перевозке людей у предпринимателей нет. Следовательно, они не имеют права осуществлять ее», — отмечают жители областной столицы.
Некоторые регулярно обращаются в жалобами в полицию, однако результатов это не приносит.
Тюменцы требуют отменить индексацию тарифов ЖКХ на 14,9%
Жители областной столицы разместили на сайте сайте change.org петицию простив индексации тарифов ЖКХ в размере 14,9%. Авторы не считают это решение легитимным.
Документ направлен в адрес руководителя ФАС России Максима Шаскольского, исполнительного комитета Общероссийского Народного Фронта, а также начальника отдела по работе с обращениями граждан Тюменской областной думы Залии Биктимеровой и директора департамента тарифной и ценовой политики Евгения Карташкова.
На данный момент петицию подписали более 900 человек.
Ранее «Наш город» сообщал, что активист подал иск к губернатору Тюменской области. Причиной также была индексация тарифов ЖКХ.