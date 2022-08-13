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В Тобольске за 1 миллион рублей продают тарелку с олимпийским мишкой

13 августа 11:14
Фото: Авито
Житель Тобольска выставил на продажу за один миллион рублей сувенирную тарелку с олимпийским мишкой, талисманом Олимпиады 1980 года. Автор опубликованного на «Авито» объявления заверяет, что состояние памятной тарелки отличное.

А в Тюмени тем временем продают не меньший раритет — на продажу выставлены два старинных парохода 1904–1905 годов Тюменского Жабынского судостроительного завода длиной 19 и 38 метров. Стоимость обоих суден составляет 2,5 миллиона рублей.

«Имеется историческая справка и паспорта объектов. Подготовлены под установку на пьедесталы», сказано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на «Авито» продавали кота-полиглота, который знает два языка, за 300 тысяч рублей. Разговаривает ли он на них, автор объявления не указал.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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