В Тобольске за 1 миллион рублей продают тарелку с олимпийским мишкой

А в Тюмени тем временем продают не меньший раритет — на продажу выставлены два старинных парохода 1904–1905 годов Тюменского Жабынского судостроительного завода длиной 19 и 38 метров. Стоимость обоих суден составляет 2,5 миллиона рублей.
«Имеется историческая справка и паспорта объектов. Подготовлены под установку на пьедесталы», сказано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на «Авито» продавали кота-полиглота, который знает два языка, за 300 тысяч рублей. Разговаривает ли он на них, автор объявления не указал.