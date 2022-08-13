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У тюменского аквапарка столкнулись две иномарки. Есть пострадавшие

13 августа 14:07
Фото: 1Mi
Серьезная авария произошла сегодня днем рядом с тюменским аквапарком «Лето — Лето». В 11:20 на улице Щербакова, 87, Mitshubishi Ootlander въехал в Toyota Avensis. Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области, водитель Mitshubishi нарушил правила очередности проезда.
Сюжет
Тюмень

В аварии травмы получили два человека — пассажир и водитель автомобиля Toyota. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе было зарегистрировано одиннадцать аварий, в которых пострадали дети. Три из них произошли во дворах домов, пять детей попали под колеса автомобилей на нерегулируемых пешеходных переходах. Один ребенок пострадал из-за родительницы, переходившей дорогу на запрещенный сигнал светофора.

Три ДТП произошли во дворах, ещё три человека (велосипедисты) пострадали при пересечении нерегулируемых переходов.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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