У тюменского аквапарка столкнулись две иномарки. Есть пострадавшие

В аварии травмы получили два человека — пассажир и водитель автомобиля Toyota. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе было зарегистрировано одиннадцать аварий, в которых пострадали дети. Три из них произошли во дворах домов, пять детей попали под колеса автомобилей на нерегулируемых пешеходных переходах. Один ребенок пострадал из-за родительницы, переходившей дорогу на запрещенный сигнал светофора.
Три ДТП произошли во дворах, ещё три человека (велосипедисты) пострадали при пересечении нерегулируемых переходов.