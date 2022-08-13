У тюменского аквапарка столкнулись две иномарки. Есть пострадавшие

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе было зарегистрировано одиннадцать аварий, в которых пострадали дети. Три из них произошли во дворах домов, пять детей попали под колеса автомобилей на нерегулируемых пешеходных переходах. Один ребенок пострадал из-за родительницы, переходившей дорогу на запрещенный сигнал светофора.