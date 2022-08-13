Тюменцы создали петицию против роста тарифов ЖКХ на 14,9%

«Губернатор Тюменской области Александр Моор пояснил, что увеличение тарифов в Тюмени на 14,9% обусловлено необходимостью исполнения мероприятий инвестиционных программ ООО „Тюмень Водоканал“ (в сфере водоснабжения и водоотведения) и АО „УСТЭК“ (в сфере теплоснабжения). Указанные мероприятия относятся к прямым инвестициям в частные ресурсоснабжающие организации и не должны оплачиваться из средств, получаемых от оплаты гражданами потреблённых услуг ЖКХ», указано в петиции.