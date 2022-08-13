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Тюменцы создали петицию против роста тарифов ЖКХ на 14,9%

13 августа 11:50
Фото: 1Mi
Жители Тюмени разместили на сайте сайте change.org петицию с требованием отменить в областной столице индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в размере 14,9%. Авторы петиции считают, что данное повышение тарифов является нелегитимным.

Документ направлен в адрес руководителя ФАС России Максима Шаскольского, исполнительного комитета Общероссийского Народного Фронта, а также начальника отдела по работе с обращениями граждан Тюменской областной думы Залии Биктимеровой и директора департамента тарифной и ценовой политики Евгения Карташкова.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор пояснил, что увеличение тарифов в Тюмени на 14,9% обусловлено необходимостью исполнения мероприятий инвестиционных программ ООО „Тюмень Водоканал“ (в сфере водоснабжения и водоотведения) и АО „УСТЭК“ (в сфере теплоснабжения). Указанные мероприятия относятся к прямым инвестициям в частные ресурсоснабжающие организации и не должны оплачиваться из средств, получаемых от оплаты гражданами потреблённых услуг ЖКХ», указано в петиции.

Отметим, на данный момент под опубликованным документом уже подписались более 900 человек.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский активист Юрий Рябцев направил в Тюменский областной суд иск к губернатору региона из-за увеличения с 1 июля на 14,9% тарифов ЖКХ. Заявление уже принято к производству. Подготовка дела назначена на начало сентября.

#Новости#Валентина Бурнашева#Экономика
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