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Тюменцы просят запретить прокат электробайков в парках и скверах

13 августа 06:25
Фото: 1Mi
Тюменцы обратились с просьбой к городской администрации запретить в парках и скверах прокат электробайков. По словам горожан, водители таких электрических велосипедов разгоняются до больших скоростей и ездят по пешеходным дорожкам, что совсем небезопасно.
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Тюмень

«Прошу обратить внимание на парки и скверы, где выдают в прокат электробайки. Гуляла с детьми в парке, подростки и взрослые ездят на электробайках очень быстро. Страшно находиться там, где ездит такой транспорт. Наезд на таком байке на взрослого человека, а тем более ребёнка, неизвестно, чем может закончиться», пожаловалась жительница Тюмени в сообществе ЧС Тюмень.

Под данным постом жители города уже оставили более сотни комментарий. Большая часть просьбу о запрете проката электрических велосипедов поддержала. Тюменцы отмечают, что данный транспорт не предназначен для езды внутри парков.

«Скорость электросамокатов и электробайков может достигать 60 - 80 километров в час. Поэтому территория движения для такого транспорта должна быть урегулирована законодательством. Неприемлемо кататься на приближённых скоростях в парках и скверах, где изначально должны быть пешеходы и велосипедисты, для которых имеются соответствующие дорожки», отметил Артем Р.

Горожане подчеркивают, что электробайки, которые выдают в прокат, по факту считаются мотоциклами и требуют наличие водительских прав с открытой категорией А.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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