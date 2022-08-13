Тюменцы просят запретить прокат электробайков в парках и скверах

«Прошу обратить внимание на парки и скверы, где выдают в прокат электробайки. Гуляла с детьми в парке, подростки и взрослые ездят на электробайках очень быстро. Страшно находиться там, где ездит такой транспорт. Наезд на таком байке на взрослого человека, а тем более ребёнка, неизвестно, чем может закончиться», пожаловалась жительница Тюмени в сообществе ЧС Тюмень.