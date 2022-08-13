Тюменцы просят запретить прокат электробайков в парках и скверах

«Прошу обратить внимание на парки и скверы, где выдают в прокат электробайки. Гуляла с детьми в парке, подростки и взрослые ездят на электробайках очень быстро. Страшно находиться там, где ездит такой транспорт. Наезд на таком байке на взрослого человека, а тем более ребёнка, неизвестно, чем может закончиться», пожаловалась жительница Тюмени в сообществе ЧС Тюмень.
Под данным постом жители города уже оставили более сотни комментарий. Большая часть просьбу о запрете проката электрических велосипедов поддержала. Тюменцы отмечают, что данный транспорт не предназначен для езды внутри парков.
«Скорость электросамокатов и электробайков может достигать 60 - 80 километров в час. Поэтому территория движения для такого транспорта должна быть урегулирована законодательством. Неприемлемо кататься на приближённых скоростях в парках и скверах, где изначально должны быть пешеходы и велосипедисты, для которых имеются соответствующие дорожки», отметил Артем Р.
Горожане подчеркивают, что электробайки, которые выдают в прокат, по факту считаются мотоциклами и требуют наличие водительских прав с открытой категорией А.