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Тюменцы пожаловались на коневодов в полицию, но пока результата нет

13 августа 07:12
Фото: 1Mi
Тюменские коневоды вновь попали в немилость жителей областной столицы. Тюменцы отмечают, что с тех пор, как услуги проката на лошадях и пони стали осуществлять на территории тюменской набережной, находиться там невозможно - от лошадей исходит неприятный запах, внешне они выглядят очень неухоженно.
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Тюмень

Кроме того, хозяева животных не убирают за ними. Горожане требуют от тюменских властей решить проблему с деятельностью бизнесменов.

«Детей незаконно катают. Это факт является поводом прикрыть данный аттракцион. Лицензии на деятельность по перевозке людей у предпринимателей нет. Следовательно, они не имеют права осуществлять ее», отмечают тюменцы.

Кроме того, по словам очевидцев, на днях одна из лошадей задними копытами лягнула детей. Горожане сетуют, что регулярно обращаются с жалобами на коневодов в полицию, но никакие меры не предпринимаются.

«Жалуемся в 6 отдел полиции постоянно, ситуация не меняется. Администрация Тюмени тоже бездействует», возмущаются тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы жаловались на то, что хозяева лошадей выгуливают животных в сквере «Сибирских кошек». Хотя парк является совсем неподходящим местом для этих целей.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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