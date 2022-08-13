Тюменцы пожаловались на коневодов в полицию, но пока результата нет

Тюменские коневоды вновь попали в немилость жителей областной столицы. Тюменцы отмечают, что с тех пор, как услуги проката на лошадях и пони стали осуществлять на территории тюменской набережной, находиться там невозможно - от лошадей исходит неприятный запах, внешне они выглядят очень неухоженно.

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