Тюменцы пожаловались на коневодов в полицию, но пока результата нет

Кроме того, хозяева животных не убирают за ними. Горожане требуют от тюменских властей решить проблему с деятельностью бизнесменов.
«Детей незаконно катают. Это факт является поводом прикрыть данный аттракцион. Лицензии на деятельность по перевозке людей у предпринимателей нет. Следовательно, они не имеют права осуществлять ее», отмечают тюменцы.
Кроме того, по словам очевидцев, на днях одна из лошадей задними копытами лягнула детей. Горожане сетуют, что регулярно обращаются с жалобами на коневодов в полицию, но никакие меры не предпринимаются.
«Жалуемся в 6 отдел полиции постоянно, ситуация не меняется. Администрация Тюмени тоже бездействует», возмущаются тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы жаловались на то, что хозяева лошадей выгуливают животных в сквере «Сибирских кошек». Хотя парк является совсем неподходящим местом для этих целей.