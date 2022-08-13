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Тюменцев предупредили о возможном возвращении смога

13 августа 07:52
Фото: «НашГород»
Смог над Тюменью от действующих пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа рассеялся. Однако метеорологи предупреждают жителей областной столицы о возможном появлении запаха гари вновь.
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Тюмень

По данным сервиса IQAirMap, дым может принести в Тюмень северо-западный ветер. По прогнозам синоптиков, скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду с порывами до 17 м/с, температуры воздуха + 19 + 24.

Накануне управление Роспотребнадзора по Тюменской области зафиксировало второй раз за эту неделю превышение ПДК вредных веществ в воздухе. Загрязнения выявили в Ялуторовске и поселке Боровский.

В Югре на данный момент действуют 29 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 100 тысяч гектар. Из них локализовано 19 очагов на территории 87,5 тысяч гектар. На территории 22 муниципальных образований округа действует особый противопожарный режим, сообщает МЧС ХМАО.

На территории Тюменской области лесных пожаров не зарегистрировано. В связи с погодными условиями в регионе установлен первый и второй классы пожарной опасности.

#Новости#Тюмень#Смог#Валентина Бурнашева#Общество
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