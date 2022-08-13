Тюменцев предупредили о возможном возвращении смога

В Югре на данный момент действуют 29 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 100 тысяч гектар. Из них локализовано 19 очагов на территории 87,5 тысяч гектар. На территории 22 муниципальных образований округа действует особый противопожарный режим, сообщает МЧС ХМАО.