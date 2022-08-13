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Тюменские сельхозпредприятия продолжают сбор урожая

13 августа 13:23
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Уборка урожая зерновых, картофеля и овощей началась в большинстве сельских районов Тюменской области. Об этом сообщил на очередном онлайн-заседании президиума регионального правительства заместитель губернатора, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Урожай картофеля в регионе убран уже на площади 104 гектара, что составляет один процент от посевных площадей. Урожайность — 358 центнеров с гектара. Уборка овощей проведена на семи процентах посевных площадей, урожайность — 452 центнера с гектара.

«Наивысший показатель обмолота зерновых достигнут в Армизонском районе — пять процентов. Урожайность, по данным на утро 12 августа, составила 25,9 центнера с гектара. Это в два раза больше, чем в прошлом году», пояснил замгубернатора.

По словам Владимира Чеметова, в целом по региону уборочная страда идет в плановом режиме.

Напомним, в этом году Тюменской области увеличены посевные площади технических культур по сравнению с 2021 годом: масличного льна (9 000 га, больше в 2,2 раза); рапса (24 400 га, больше на 4 400 га).

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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