Тюменские сельхозпредприятия продолжают сбор урожая

Урожай картофеля в регионе убран уже на площади 104 гектара, что составляет один процент от посевных площадей. Урожайность — 358 центнеров с гектара. Уборка овощей проведена на семи процентах посевных площадей, урожайность — 452 центнера с гектара.
«Наивысший показатель обмолота зерновых достигнут в Армизонском районе — пять процентов. Урожайность, по данным на утро 12 августа, составила 25,9 центнера с гектара. Это в два раза больше, чем в прошлом году», пояснил замгубернатора.
По словам Владимира Чеметова, в целом по региону уборочная страда идет в плановом режиме.
Напомним, в этом году Тюменской области увеличены посевные площади технических культур по сравнению с 2021 годом: масличного льна (9 000 га, больше в 2,2 раза); рапса (24 400 га, больше на 4 400 га).