Сможет ли Дом Замятина в Тюмени дожить до окончания реставрации

Согласно плану, в отреставрированном доме к 2024-му году должен открыться ресторан.
«Дом Замятина» относится к памятникам по рублю, то есть каждый год арендатор платит по одному рублю за квадратный метр площади.
Кажется, что это выгодно для компании «Инвестстрой», взявшей в аренду объект культурного наследия на 49 лет. Однако когда процесс реставрации завершится, эта акция закончится. И руководителю компании Сергею Епифанову придется платить за аренду полную стоимость.
Стоит отметить, что и сейчас ему приходится раскошеливаться, на восстановление «дома с аркой», как называют памятник тюменцы, предусмотрено около 250 млн рублей.
Работы на этом объекте начались еще в 2020 году, к концу 2021 строители успели и полностью подготовить здание к работам, демонтировав прогнившие перегородки, пол и потолок с трещинами, наладить электроснабжение и залить фундамент.
«Последнее далось непросто, основание дома мы восстанавливали инъекционным способом, накачивая уже существующую нишу бетоном», рассказывает Роман Турбин, заместитель директора компании «Инвестстрой».
Строители работали с опережением графика, но 17 мая из-за их ошибки, стена дома рухнула. А потому «Инвестстрою» пришлось сменить подрядчика.
Ликвидировать оплошность нерадивых рабочих удалось быстро.
Сейчас новыми строителями уже выполнено укрепление фасадной стены здания, произведена частичная выемка грунта для формирования цокольного этажа.
И в данный момент на объекте ведутся монолитные работы для формирования цокольного этажа.