Сможет ли Дом Замятина в Тюмени дожить до окончания реставрации

Кажется, что это выгодно для компании «Инвестстрой», взявшей в аренду объект культурного наследия на 49 лет. Однако когда процесс реставрации завершится, эта акция закончится. И руководителю компании Сергею Епифанову придется платить за аренду полную стоимость.