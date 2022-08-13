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Сможет ли Дом Замятина в Тюмени дожить до окончания реставрации

13 августа 02:49
Фото: «НашГород»
Дом зажиточного мещанина Ивана Замятина (Первомайская, 23) переживает тяжелый путь реставрации. В 2017 году он сильно пострадал от пожара, а в этом году от некомпетентных подрядчиков. Что ждет впереди этот памятник архитектуры?

Согласно плану, в отреставрированном доме к 2024-му году должен открыться ресторан.

«Дом Замятина» относится к памятникам по рублю, то есть каждый год арендатор платит по одному рублю за квадратный метр площади.

Кажется, что это выгодно для компании «Инвестстрой», взявшей в аренду объект культурного наследия на 49 лет. Однако когда процесс реставрации завершится, эта акция закончится. И руководителю компании Сергею Епифанову придется платить за аренду полную стоимость.

Стоит отметить, что и сейчас ему приходится раскошеливаться, на восстановление «дома с аркой», как называют памятник тюменцы, предусмотрено около 250 млн рублей.

Фото: «НашГород»

Работы на этом объекте начались еще в 2020 году, к концу 2021 строители успели и полностью подготовить здание к работам, демонтировав прогнившие перегородки, пол и потолок с трещинами, наладить электроснабжение и залить фундамент.

Фото: «НашГород»

«Последнее далось непросто, основание дома мы восстанавливали инъекционным способом, накачивая уже существующую нишу бетоном», рассказывает Роман Турбин, заместитель директора компании «Инвестстрой».

Строители работали с опережением графика, но 17 мая из-за их ошибки, стена дома рухнула. А потому «Инвестстрою» пришлось сменить подрядчика.

Фото: «НашГород»

Ликвидировать оплошность нерадивых рабочих удалось быстро.

Сейчас новыми строителями уже выполнено укрепление фасадной стены здания, произведена частичная выемка грунта для формирования цокольного этажа.

Фото: «НашГород»

И в данный момент на объекте ведутся монолитные работы для формирования цокольного этажа.

«Наш город» рассказывал о том, как «Дом Замятина» потерял одну из стен.

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