Сколько стоит собрать ребенка в школу в Тюмени в 2022 году

По словам матери первоклассницы Надежды Герман, в школе, где будет обучаться ее дочь, есть определенный дресс-код и форма для детей начальных классов. Школа сотрудничает с магазином Dress Code. У данной компании свое швейное производство и 2 магазина в Тюмени. Соответственно, где покупать форму, даже не было вопросов, так как семьи напрямую направляют туда.
«Одели дочку за 13 тысяч рублей. В принципе, полностью одели. Начиная от сарафана, заканчивая носочками. Обувь тоже входит в данную стоимость, кроссовки и туфли на сменку», рассказала Надежда.
Герман отметила, что они еще не покупали канцелярию, но планируют пойти в магазин «Знания» или же в «Литера». Кроме того, при выборе канцелярских принадлежностей школьников обычно спасает «Fix Price» с невысокими ценами.
«На канцелярию рассчитываем потратить не больше 5-7 тысяч рублей», добавила мама школьницы.
В подготовку к школе также входит обустройство рабочего места, а именно стол, стул, настольная лампа. Семья Герман потратила на это 18 тысяч рублей. Ну и вишенкой на торте стал рюкзак.
«Мы заботимся о здоровье дочери и о ее правильной осанке. Покупали рюкзак с ортопедической спинкой и лямками. Российского производства Гризли. Весной по акции он стоил 7 616 рублей», поделилась она.
Ортопедический стул, лампа, рюкзак, рубашки, форма для физкультуры, сарафан, водолазки, колготки, туфли, кроссовки… Итого — семья потратила 39 тысяч рублей.
«Мы рассчитывали потратить не более 25-30 тысяч, но если брать чуть более качественные вещи, этой суммы не достаточно», считает Надежда.
Мать школьника Елена Аблова рассказала о том, сколько они потратили на сборы. Их школа также сотрудничает с магазином Dress Code.
«У них отличное качество, расширенный размерный ряд, приемлемая цена. Брюки можно взять за 2 тысячи, жилет за 1500 рублей, водолазки за 900 рублей. Насколько знаю, сарафан для девочек обойдется в 3500 тысячи рублей», отметила Аблова.
Мы решили посмотреть отзывы тюменцев об этом школьном магазине.
«Качество ткани безупречное. Оно не поддается износу. Первый комплект мы носили два учебных года. На форме нет потертостей, катышков, затяжек. Ни один шов не разошелся. Только отлетали пуговицы, но это не критично. Швы аккуратные, нитки не торчат», написала Мария.
«Форма красивая, легкая, качественно сшита, легко чистится и гладится. За год носки на форме нет следов износа, пресловутых катышков и распущенных швов. Стоит оговориться, легкость в уходе и стойкость к износу — заслуга ткани с большой долей синтетики. Но это не тот случай, когда одежда превращается в недышащий скафандр»,оставила отзыв Светлана.
«Хорошее качество, разнообразные фасоны, удобно в уходе и в носке, приемлемая цена за такое качество», согласен с остальными комментаторами Савелий.
Как видно, школы не зря выбирают этот магазин.
Аблова добавила, что обувь и рюкзак решила приобрести в интернет-магазине одежды и обуви «Вайлдберриз».
«Рюкзак школьный на Вайлдберриз за 3 тысячи рублей. Сыну очень нравится», сказала она.
Многие любят совершать покупки на сайте. Можно выбрать любую понравившуюся вещь по необходимой цене. Ранец с обычным принтом обойдется вам в 1300-1600 рублей. Если же заинтересует портфель хорошего качества, то рассматриваем варианты от 2500 рублей.
Что касается формы для занятий физкультурой, то и на нее придется раскошелиться. В интернет-магазине «Lamoda» комплект спортивной одежды обойдется родителям в 3000-5000 рублей. Если повезет, можно успеть ухватить костюм и от 2000 рублей. Самые востребованные бренды спортивных вещей: Аdidas, Dali, Demix.
Некоторые родители планируют закупаться в магазине «Спортмастер». Там также можно оформить доставку.
«Который год заказываем только тут. Стараемся не экономить на обуви. В этом году в „Спортмастере“ взяли кроссовки для бега за 3550 рублей. Считаю, оптимальная цена за отличное качество. Также взяли кроссовки на сменку — за 1770 по скидке», сообщила Инга Журавлева.
А вот Татьяна Фаттахова хочет купить сыну спортивную форму в магазине для мужчин и мальчиков «Пеплос». В среднем, спортивные штаны можно взять за 2500 рублей. А комплект из шорт и футболки обойдется в 4200 рублей. На сайте обширный выбор и классических брюк.
«Качество радует», подчеркнула она.
Как мы видим, не существует единого правила, по которому стоит приобретать одежду и обувь для школьника. Если покупать лишь качественные вещи, можно уложиться в 30-35 тысяч рублей. Особенно трудно родителям первоклассников, ведь закупать приходится многое.
Ранее «Наш город» рассказывал, во сколько обойдутся сборы первоклассников.