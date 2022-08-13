Сколько стоит собрать ребенка в школу в Тюмени в 2022 году

С начала августа школьники и их родители совершают обход по школьным ярмаркам и магазинам. «Наш город» решил выяснить, на что придется потратиться родителям и сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году. И пришли к выводу, что можно уложиться в сумму от 20 до 35 тысяч рублей.

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