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Сильный ветер и потепление ожидаются в Тюмени в субботу

13 августа 01:02
Фото: 1Mi
В Тюмени в субботу синоптики ожидают усиление ветра и небольшое потепление, сообщает Гисметео.

Днём температура воздуха повысится до + 23 градусов, К 17 часам скорость ветра может увеличиться до 8-12 метров в секунду. Дождей не ожидается, во второй половине дня погода будет малооблачной. Влажность 52%.

Ясная, но прохладная погода ждёт тюменцев 14 августа. Из-за северного ветра (3-6 метров в секунду) температура воздуха не превысит + 20 градусов. Влажность около 63%, атмосферное давление в пределах нормы.

Солнечно будет и в понедельник на следующей неделе, похолодает до + 18. Скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду, влажность 60%. Атмосферное давление в пределах нормы.

Потепление ожидается только к концу следующей неделе, в это время может ненадолго вернуться жара.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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