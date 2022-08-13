Сильный ветер и потепление ожидаются в Тюмени в субботу

Днём температура воздуха повысится до + 23 градусов, К 17 часам скорость ветра может увеличиться до 8-12 метров в секунду. Дождей не ожидается, во второй половине дня погода будет малооблачной. Влажность 52%.
Ясная, но прохладная погода ждёт тюменцев 14 августа. Из-за северного ветра (3-6 метров в секунду) температура воздуха не превысит + 20 градусов. Влажность около 63%, атмосферное давление в пределах нормы.
Солнечно будет и в понедельник на следующей неделе, похолодает до + 18. Скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду, влажность 60%. Атмосферное давление в пределах нормы.
Потепление ожидается только к концу следующей неделе, в это время может ненадолго вернуться жара.