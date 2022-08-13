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На трассе Екатеринбург — Тюмень водитель грузовика насмерть сбил пешехода и уехал

13 августа 05:23
Фото: тг-канал ГИБДД Екатеринбурга
На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень сегодня утром погиб пешеход. На 21-м километре автодороги-дублера Сибирского тракта 50-летний мужчина попал под колеса большегруза, водитель которого скрылся с места аварии. От полученных травм пострадавший скончался до прибытия медиков.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют личность погибшего и занимаются поиском виновника дорожно-транспортного происшествия и очевидцев случившей аварии. Установлено, что водитель грузовика направлялся в сторону Тюмени, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Ранее «Наш Город» писал, что 10 августа в Тюмени на улице Широтной под колеса мотоцикла попала женщина с коляской. Тюменка переходила дорогу, несмотря на то, что горел красный сигнал светофора. В результате аварии пострадала годовалая девочка — ребенок находится в реанимации. Ее состояние медики оценивают как стабильно.

#Новости#ГИБДД#ДТП#Пешеходы#Валентина Бурнашева#Происшествия
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