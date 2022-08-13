На трассе Екатеринбург — Тюмень водитель грузовика насмерть сбил пешехода и уехал

Ранее «Наш Город» писал, что 10 августа в Тюмени на улице Широтной под колеса мотоцикла попала женщина с коляской. Тюменка переходила дорогу, несмотря на то, что горел красный сигнал светофора. В результате аварии пострадала годовалая девочка — ребенок находится в реанимации. Ее состояние медики оценивают как стабильно.