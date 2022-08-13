Ишимский перекуп обманным путем забирает у горожан машины и деньги

«В 2015 году мы передали Евгению свою машину УАЗ стоимостью 250 тысяч рублей на реализацию, чтобы он её перепродал. Он наш сосед, виделись с ним. Никаких документов и договоров не подписывали, все было в устной форме, на доверии. А он этим воспользовался. Позже этот гражданин начал неоднократно получать с неё прибыль»,поделился с «Нашим Городом» житель Ишима Игорь.
Позже выяснилось, что мужчина разобрал переданный ему автомобиль и продал по запчастям. По словам Игоря, Евгений утверждает, что согласие на разбор машины у него было. Хотя семья ишимца об этом разрешении услышала впервые, ведь автомобиль передавали только для продажи. На тот момент автотранспорт был в идеальном состоянии.
Прошло уже 7 лет, но семья собеседника не получила ни денег, ни машины. А также узнали, что пострадали от рук горожанина не только они. Еще несколько человек доверили свои автомобили мужчине для реализации.
«Сейчас в отделе МВД открыты два материала проверки. Но он в открытую говорит, что у него все „схвачено“, и ничего ему за это не будет. Хотя общий причиненный ущерб — десятки миллионов. Это у нас машина — обычный УАЗ, а кто-то иномарки передавал»,сказал ишимец.
Жительница Ишима Оксана С. тоже пострадала от действий Евгения, но уже в 2021 году. Они вместе поехали в Курганскую область, чтобы купить машину ВАЗ. Мужчина взял у горожанки 118 тысяч рублей, купил автомобиль, но оформил его на себя. После заявления в полицию деньги вернул частично, а именно — 45 тысяч рублей.
Позже Евгений снова предложил Оксане провернуть сделку и купить еще один такой же автомобиль. По логике мужчины, он бы продал вторую машину, и вернул деньги за первую. Женщина поверила ему и передала еще 80 тысяч рублей. Так произошло еще несколько раз.
«300 тысяч рублей верну после того, как продам переданный автомобиль. Умысла на завладение деньгами не было. Долг возмещу в полном объеме»,говорил сам Евгений.
Пострадавшие от рук Евгения уже несколько лет борются за свои деньги: пишут заявления в городскую и областную полицию, в прокуратуру. Чаще всего в ответных письмах они видели отказы. Игорь уже теряет надежду на то, что справедливость может победить.
Отказы в возбуждении уголовного дела пришли как семье мужчины, так и еще одной жертве недобросовестного продавца — Оксане С. Сам Евгений под запись говорил, что вернет всем пострадавшим долги в полном объеме. Однако до сих пор этого не выполнил. Ишимец сослался на сложное материальное положение.
Прокуроры не увидели в действиях подозреваемого признаки мошенничества, потому возбуждать уголовное дело не стали. Но пострадавшие стали настаивать — писали в жалобах, что показания Евгения не соответствуют действительности, а деньги возвращать за 7 лет он так и не начал.
«Вывод построили по материалам проверки со слов самого Евгения. Поэтому прошу провести проверку в отношении следователя МО МВД „Ишимский“ на предмет законности и правомерности вынесенного решения»,потребовала одна из пострадавших.
После ряда обращений в полицию и прокуратуру, пострадавшим все же удалось сдвинуть процесс разбирательств. В марте текущего года в УМВД по Тюменской области признали, что в ишимском отделении полиции допустили нарушения.
«По результатам проведенной проверки установлены нарушения в действиях сотрудников следственного отдела МВД „Ишимский“. Они привлечены к дисциплинарной ответственности»,уточнили в региональном УМВД.
По факту отказов проверку проводила и прокуратура Тюменской области. Изучив все материалы, прокуроры сделали вывод, что отказ в возбуждении уголовного дела был вынесен незаконно в связи с неполнотой проведенных мероприятий.
Итогом обращения в областную прокуратуру стала отмена постановления об отказе. А материалы направили обратно в Ишим для дополнительной проверки. Того сотрудника, который изначально проводил проверку, привлекли к дисциплинарной ответственности.
Но все эти проверки пострадавших не радуют. Ситуация повторялась уже несколько раз. Всё всегда одинаково: после обращения в полицию приходит отказ в возбуждении уголовного дела, потом документ о проведении проверки, а затем тишина.
Игорю снова приходится писать заявление, получать отказы, и так по кругу. С 2016 года у мужчины накопилась уже целая стопка отказов.
По словам эксперта, подобные случаи мошенничества были и в других городах Тюменской области — Тюмени, Заводоуковске.
«Договариваясь о реализации своего имущества, со стороны пострадавших было очень опрометчиво не заключить договор в письменной форме. Возникшие проблемы именно в этом. На сегодняшний день собственникам необходимо в судебном порядке, в соответствии со ст. 125 УПК РФ, обжаловать принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Все основания для этого имеются»,пояснил «Нашему Городу» тюменский адвокат Андрей Микута.