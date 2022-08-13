Ишимский перекуп обманным путем забирает у горожан машины и деньги

«В 2015 году мы передали Евгению свою машину УАЗ стоимостью 250 тысяч рублей на реализацию, чтобы он её перепродал. Он наш сосед, виделись с ним. Никаких документов и договоров не подписывали, все было в устной форме, на доверии. А он этим воспользовался. Позже этот гражданин начал неоднократно получать с неё прибыль»,поделился с «Нашим Городом» житель Ишима Игорь.