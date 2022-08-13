Дачный поселок под Тюменью на сутки остался без света

«Электричество пропало в четверг. СУЭНКО говорит о том, что работы ведёт подрядная организация СК Восток. СК Восток официально заявляет, что работы не ведёт, так как проблема у СУЭНКО. Далее звоню в администрацию Тюмени, там о проблеме знают, все силы брошены на решение проблем, но проблема не решается. Почти 24 часа целое общество без света. Продукты из холодильников, заморозки мяса и ягод многие просто выкинули», написал в сообществе VK ЧС Тюмень Александр Старков.