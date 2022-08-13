Дачный поселок под Тюменью на сутки остался без света

«Электричество пропало в четверг. СУЭНКО говорит о том, что работы ведёт подрядная организация СК Восток. СК Восток официально заявляет, что работы не ведёт, так как проблема у СУЭНКО. Далее звоню в администрацию Тюмени, там о проблеме знают, все силы брошены на решение проблем, но проблема не решается. Почти 24 часа целое общество без света. Продукты из холодильников, заморозки мяса и ягод многие просто выкинули», написал в сообществе VK ЧС Тюмень Александр Старков.
В компании СУЭНКО «Нашему Городу» рассказали, что на данный момент электроснабжение восстановлено. Аварию в дачном обществе устранили накануне вечером.
СНТ «Липовый остров» является одним из крупнейших дачных товариществ. Число участников здесь достигает 3 тысяч человек, половина из которых проживают в домах на постоянной основе. Без электроснабжения на дачники остаются на продолжительное время уже не в первый раз.
Проблемы с электричеством здесь наблюдаются на протяжении нескольких лет — мощности сетей не выдерживают нагрузки, ведь электричество жители поселка используют, в том числе для обогрева домов. В 2018 году садоводы в декабре в 30-градусные морозы остались без отопления и электричества. В ноябре 2020 года наблюдалась аналогичная ситуация.
Администрация Тюмени ранее пыталась решить проблему с сетями — для бесперебойной работы устанавливали дизельные генераторы, сети модернизировали, распределяли нагрузки. Однако пока полностью проблема не решена.