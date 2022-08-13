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Дачный поселок под Тюменью на сутки остался без света

13 августа 04:09
Фото: 1Mi
Тюменские дачники на сутки остались без света. Из-за грозы, бушевавшей в Тюмени в 11 августа, произошло аварийное отключение электричества в СНТ «Липовый остров» на Салаирском тракте. По словам местных жителей, почти сутки меры по решению проблемы не предпринимались.
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Тюмень

«Электричество пропало в четверг. СУЭНКО говорит о том, что работы ведёт подрядная организация СК Восток. СК Восток официально заявляет, что работы не ведёт, так как проблема у СУЭНКО. Далее звоню в администрацию Тюмени, там о проблеме знают, все силы брошены на решение проблем, но проблема не решается. Почти 24 часа целое общество без света. Продукты из холодильников, заморозки мяса и ягод многие просто выкинули», написал в сообществе VK ЧС Тюмень Александр Старков.

В компании СУЭНКО «Нашему Городу» рассказали, что на данный момент электроснабжение восстановлено. Аварию в дачном обществе устранили накануне вечером.

СНТ «Липовый остров» является одним из крупнейших дачных товариществ. Число участников здесь достигает 3 тысяч человек, половина из которых проживают в домах на постоянной основе. Без электроснабжения на дачники остаются на продолжительное время уже не в первый раз.

Проблемы с электричеством здесь наблюдаются на протяжении нескольких лет — мощности сетей не выдерживают нагрузки, ведь электричество жители поселка используют, в том числе для обогрева домов. В 2018 году садоводы в декабре в 30-градусные морозы остались без отопления и электричества. В ноябре 2020 года наблюдалась аналогичная ситуация.

Администрация Тюмени ранее пыталась решить проблему с сетями — для бесперебойной работы устанавливали дизельные генераторы, сети модернизировали, распределяли нагрузки. Однако пока полностью проблема не решена.

#Новости#Электроснабжение#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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