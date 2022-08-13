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Александр Моор: оптимизм и трудолюбие — характерные черты жителей Тюменской области

13 августа 08:59
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Удивительную историю Тюменской области создают ее жители. Смелость, вера в свои силы, оптимизм, трудолюбие и целеустремленность — характерные черты сибиряков. Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая на торжественном собрании, посвященном 78-й годовщине со дня образования Тюменской области.

Ровно 55 лет назад, в 1967 году, Тюменская область за успехи в хозяйственном и культурном строительстве, освоении нефтяных и газовых месторождений была награждена орденом Ленина, напомнил губернатор.

«Благодарю земляков всех профессий, которые в разные годы создавали и укрепляли экономическое и социальное благополучие Тюменской области, а значит, и каждого ее жителя. Сохраняя традиции, гордясь прошлым, завершая начатые дела, мы с вами идем к новым целям», обратился к тюменцам Александр Моор.

Губернатор вручил жителям региона боевые и трудовые награды. Первым на сцену ДК «Нефтяник» был приглашен сержант Сергей Григорьев. Указом президента России он награжден медалью «За отвагу» за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга. Зал стоя приветствовал воина-героя.

Александр Моор и исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов вручили знаки отличия почетных граждан Тюменской области народному художнику Минсалиму Тимергазееву и одному из старейшин регионального депутатского корпуса Юрию Коневу.

Знаков отличия «За заслуги перед Тюменской областью» удостоены сопредседатель центрального штаба, руководитель тюменского регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов и директор многопрофильного научного предприятия «ГЕОДАТА», выдающийся тюменский геолог Анатолий Брехунцов.

Также тюменцев с юбилеем региона поздравили губернаторы ХМАО, ЯНАО и полпред президента в УФО Владимир Якушев.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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