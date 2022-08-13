Александр Моор: оптимизм и трудолюбие — характерные черты жителей Тюменской области

«Благодарю земляков всех профессий, которые в разные годы создавали и укрепляли экономическое и социальное благополучие Тюменской области, а значит, и каждого ее жителя. Сохраняя традиции, гордясь прошлым, завершая начатые дела, мы с вами идем к новым целям», обратился к тюменцам Александр Моор.