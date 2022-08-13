Александр Моор: оптимизм и трудолюбие — характерные черты жителей Тюменской области

Ровно 55 лет назад, в 1967 году, Тюменская область за успехи в хозяйственном и культурном строительстве, освоении нефтяных и газовых месторождений была награждена орденом Ленина, напомнил губернатор.
«Благодарю земляков всех профессий, которые в разные годы создавали и укрепляли экономическое и социальное благополучие Тюменской области, а значит, и каждого ее жителя. Сохраняя традиции, гордясь прошлым, завершая начатые дела, мы с вами идем к новым целям», обратился к тюменцам Александр Моор.
Губернатор вручил жителям региона боевые и трудовые награды. Первым на сцену ДК «Нефтяник» был приглашен сержант Сергей Григорьев. Указом президента России он награжден медалью «За отвагу» за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга. Зал стоя приветствовал воина-героя.
Александр Моор и исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов вручили знаки отличия почетных граждан Тюменской области народному художнику Минсалиму Тимергазееву и одному из старейшин регионального депутатского корпуса Юрию Коневу.
Знаков отличия «За заслуги перед Тюменской областью» удостоены сопредседатель центрального штаба, руководитель тюменского регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов и директор многопрофильного научного предприятия «ГЕОДАТА», выдающийся тюменский геолог Анатолий Брехунцов.
Также тюменцев с юбилеем региона поздравили губернаторы ХМАО, ЯНАО и полпред президента в УФО Владимир Якушев.