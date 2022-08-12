Женщина оскорбила ревнивца и получила 60 ударов доской

На суде мужчина заявил, что все было немного иначе. Он рассказал, что часто ругался с сожительницей на почве ревности. И в тот день, когда они поругались вновь, он лишь несколько раз ударил ее по рукам и ногам, после чего уснул. А на утро женщина была уже мертва.