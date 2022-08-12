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Женщина оскорбила ревнивца и получила 60 ударов доской

12 августа 07:05
Фото: 1Mi
7 лет в колонии строгого режима проведет житель села Колесниково за нанесения 60 ударов женщине, с которой он распивал алкоголь. Мужчина поднял руку после того, как собутыльница начала оскорблять его и ругаться матом. От полученных травм женщина погибла.
Сюжет
Драка

Трагедия случилась в ночь с 6 на 7 января в селе Колесниково.

Следствие выяснило, что между выпивающей парой разгорелся скандал, в ходе которого, женщина начала крыть матом своего собутыльника. Разгоряченный выпитым, он схватился за обломок доски, торчавший из печи.

Он не успокоился пока не нанес своей оскорбительнице 60 ударов по всему телу, в результате чего женщина погибла.

На суде мужчина заявил, что все было немного иначе. Он рассказал, что часто ругался с сожительницей на почве ревности. И в тот день, когда они поругались вновь, он лишь несколько раз ударил ее по рукам и ногам, после чего уснул. А на утро женщина была уже мертва.

В своем преступлении он раскаивался, но так и не признал вину в смерти сожительницы в полной мере, так как уверял суд, что не наносил ей критических травм.

Однако следствие предоставило результаты судебных экспертиз, которые показали, что все 60 повреждений на голове, теле и конечностях погибшей, были нанесены одномоментно, тем самым обломком доски.

В результате мужчину признали виновным по части 4 статьи 11 УК РФ и отправили на семь лет в колонию строгого режима.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как пьяный мужчина спалил машину своего знакомого.

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