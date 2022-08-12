nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За ночь с улиц Тюмени откачали 200 куб. м. воды

12 августа 07:28
Фото: Телеграм-канал Руслана Кухарука
Накануне вечером в Тюмени прошел сильный ливень. Из-за дождя многие улицы города мгновенно заполнились водой, а силы управляющих компаний, управ и представителей подрядных организации были брошены на устранения последствий, нанесённых стихией.

Как рассказал глава город Руслан Кухарук, сильный дождь привел к подтоплению некоторых участков улично-дорожной сети и межквартальных территорий. Сейчас подрядчики проводят работы.

Службы заранее выехали на проблемные участки. Ночью была организована откачка воды на улице Калинина, 30 лет Победы и 50 лет Октября. Всего откачано более 200 куб. м.

Сейчас совершается обход по территориям, которые подтопило. Работают дежурные мастера участков, они проводят работы по расчистке сливных лотков, дают заданиям службам для уборки упавших деревьев.

Серьезных нарушений в работе жилищно-коммунального комплекса не обнаружено.

Также отрабатываются вопросы с собственниками, проводится проверка кровель, где произошло подтопление.

Ранее «Наш город» писал о тропическом ливне. Несколько улиц города подтопило.

Материалы по теме
Спецтехника откачала воду на улице Монтажников, 30 лет Победы и Пермякова в ТюмениС тюменских улиц откачали более 3 тысяч кубометров воды
#Новости#Молния#Гроза#Дым#Коммунальные службы#Поваленные деревья#Ливень#Дождь#Деревья#Смог#Вода#Мелиса Учунджю#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25