За ночь с улиц Тюмени откачали 200 куб. м. воды

Как рассказал глава город Руслан Кухарук, сильный дождь привел к подтоплению некоторых участков улично-дорожной сети и межквартальных территорий. Сейчас подрядчики проводят работы.
Службы заранее выехали на проблемные участки. Ночью была организована откачка воды на улице Калинина, 30 лет Победы и 50 лет Октября. Всего откачано более 200 куб. м.
Сейчас совершается обход по территориям, которые подтопило. Работают дежурные мастера участков, они проводят работы по расчистке сливных лотков, дают заданиям службам для уборки упавших деревьев.
Серьезных нарушений в работе жилищно-коммунального комплекса не обнаружено.
Также отрабатываются вопросы с собственниками, проводится проверка кровель, где произошло подтопление.
Ранее «Наш город» писал о тропическом ливне. Несколько улиц города подтопило.