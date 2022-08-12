Юбилейный форум-выставка «Инфотех-2022» пройдет в Тюмени с 19 по 20 октября

В этом году особое внимание в треках с партнерами сферы ИБ будет уделено указу № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», в рамках которого с 1 января 2025 года российские организации должны использовать отечественные средства защиты или зарубежные, но из дружественных стран.