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Юбилейный форум-выставка «Инфотех-2022» пройдет в Тюмени с 19 по 20 октября

12 августа 13:01
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
С 19 по 20 октября 2022 года пройдет 15-й, юбилейный форум-выставка «Инфотех». Одно из значимых мероприятий события — традиционный трек «ИБ без границ», где будут затронуты темы информационной безопасности, сообщает департамент информатизации региона.

В условиях ограничений обеспечение информационной безопасности стало одним их главных факторов развития государства, бизнеса, предприятий и образовательных учреждений. Тема киберугроз и защиты продолжает оставаться актуальной, так как защита информационной инфраструктуры позволяет наладить работу с данными без риска их потери или изменения.

В этом году особое внимание в треках с партнерами сферы ИБ будет уделено указу № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», в рамках которого с 1 января 2025 года российские организации должны использовать отечественные средства защиты или зарубежные, но из дружественных стран.

Также на площадке форума-выставки будут собраны представители всего региона и других субъектов РФ из разных сфер деятельности, которые обменяются опытом, идеями и осветят актуальные тренды отрасли.

Соорганизатором XV форума выступает группа компаний «Анлим».

Участниками прошлогоднего форума-выставки «Инфотех» стали более 3 тысяч человек в офлайн- и онлайн-формате. На площадках обсуждались темы безопасности в искусственном интеллекте, возможности интернет-злоумышленников и отсутствие контролируемых зон защиты информации.

Регистрация на форум-выставку «Инфотех-2022» уже открыта, предлагаем присоединиться к масштабному IT-событию тюменской осени уже сейчас.

Напоминаем, что форум пройдет в гибридном формате: все мероприятия деловой программы можно будет смотреть в прямой онлайн-трансляции.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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