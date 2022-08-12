Юбилейный форум-выставка «Инфотех-2022» пройдет в Тюмени с 19 по 20 октября

В условиях ограничений обеспечение информационной безопасности стало одним их главных факторов развития государства, бизнеса, предприятий и образовательных учреждений. Тема киберугроз и защиты продолжает оставаться актуальной, так как защита информационной инфраструктуры позволяет наладить работу с данными без риска их потери или изменения.
В этом году особое внимание в треках с партнерами сферы ИБ будет уделено указу № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», в рамках которого с 1 января 2025 года российские организации должны использовать отечественные средства защиты или зарубежные, но из дружественных стран.
Также на площадке форума-выставки будут собраны представители всего региона и других субъектов РФ из разных сфер деятельности, которые обменяются опытом, идеями и осветят актуальные тренды отрасли.
Соорганизатором XV форума выступает группа компаний «Анлим».
Участниками прошлогоднего форума-выставки «Инфотех» стали более 3 тысяч человек в офлайн- и онлайн-формате. На площадках обсуждались темы безопасности в искусственном интеллекте, возможности интернет-злоумышленников и отсутствие контролируемых зон защиты информации.
Регистрация на форум-выставку «Инфотех-2022» уже открыта, предлагаем присоединиться к масштабному IT-событию тюменской осени уже сейчас.
Напоминаем, что форум пройдет в гибридном формате: все мероприятия деловой программы можно будет смотреть в прямой онлайн-трансляции.