В Тюмени в пятницу ожидается похолодание и усиление ветра

Днём температура воздуха составит + 22 градуса, вчера было до + 29. Скорость западного ветра составит 4-8 метра в секунду, существенных осадков не ожидается. Погода будет малооблачная, влажность 56%.
В субботу скорость ветра увеличится, возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха составит + 23 градуса, погода практически весь день будет солнечной. Атмосферное давление немного меньше нормы, влажность 60%.
Солнечный день прогнозируется 14 августа, но вечером в город вернутся облака. Температура воздуха составит + 20 градусов, дождей не ожидается. Скорость ветра составит 3-6 метров в секунду.
На следующей неделе синоптики ожидают в Тюмени потепление и жаркую погоду.