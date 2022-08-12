nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени в пятницу ожидается похолодание и усиление ветра

12 августа 01:02
Фото: 1Mi
В Тюмени 12 августа погода будет пасмурной и ветреной, сообщает Гисметео.

Днём температура воздуха составит + 22 градуса, вчера было до + 29. Скорость западного ветра составит 4-8 метра в секунду, существенных осадков не ожидается. Погода будет малооблачная, влажность 56%.

В субботу скорость ветра увеличится, возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха составит + 23 градуса, погода практически весь день будет солнечной. Атмосферное давление немного меньше нормы, влажность 60%.

Солнечный день прогнозируется 14 августа, но вечером в город вернутся облака. Температура воздуха составит + 20 градусов, дождей не ожидается. Скорость ветра составит 3-6 метров в секунду.

На следующей неделе синоптики ожидают в Тюмени потепление и жаркую погоду.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25