В Тюмени положили начало строительству микрорайона «Корней»

Закладка символического кирпича в основание здания — это добрая строительная традиция. Застройщик микрорайона «Корней» решил поддержать обычай. 10 августа в преддверии Дня строителя состоялась торжественная церемония, посвященная началу возведения нового ЖК. На мероприятии присутствовали представители ведущих агентств недвижимости региона и другие важные гости.
«Сегодня очень важный и знаменательный день для нас. Закладкой первого кирпича мы положили старт строительству нашего масштабного и уютного микрорайона. Дальше — больше»,рассказывает директор по продажам микрорайона «Корней» Никита Кулигин.
Напомним, микрорайон «Корней» — это уникальный район на Мельникайте, создаваемый для комфортного и уютного проживания. 14 очередей строительства спроектированы таким образом, чтобы продумать каждую деталь для личного комфорта, сохранив при этом семейную атмосферу.
Среди всех микрорайонов в Тюмени «Корней» будет отличаться атмосферой загородной жизни, несмотря на локацию с развитой инфраструктурой — в этом его уникальность.
В ходе церемонии свою лепту в начинающееся строительство внесли и представители агентств недвижимости региона:
«Мне удалось не только посетить стройку и увидеть процесс изнутри, но и внести свой вклад в будущий дом. Мой кирпич лежит как надо, знаю это на 100%! Уверена, что жители „Корнея“ будут счастливы, ведь они выбрали один из лучших проектов нашего города!»поделилась эмоциями представитель ЦН «Свое» Екатерина Четверикова.
«Такие мероприятия не только дают возможность окунуться в атмосферу реальных событий на строительной площадке, но и объединяют специалистов одного дела. Каждый специалист, а в нашем случае риэлтор, своими глазами увидел весь процесс изнутри»,рассказывает руководитель АН «Центр недвижимости» Алексей Устюгов.
Никита Кулигин в ходе мероприятия подчеркнул, что специалисты недвижимости стали свидетелями старта строительства действительно важного и масштабного проекта, который изменит представление тюменцев о качественном и комфортном жилье. Директор «Корнея» по продажам также подчеркнул, что риелторы должны были несомненно лично ознакомиться с проектом, чтобы понять, насколько уникальный продукт недвижимости им выпадет возможность представить своим клиентам.
«Я заложила свой кирпич в строительстве жилого комплекса „Корней“ и это непередаваемые ощущения, для меня это первый опыт. Очень символично, что мероприятие прошло в преддверии Дня строителя. Строители — это люди удивительной профессии, которые кирпичик за кирпичиком создают дома, в которых будут жить сотни и тысячи счастливых семей»,поделилась эмоциями менеджер федерального агентства недвижимости «Этажи» Анжелика Жулина.
Участники мероприятия остались очень благодарны создателям микрорайона «Корней» за возможность стать частью большого и уникального тюменского проекта.
Напомним, до конца лета квартиры в строящемся микрорайоне можно приобрести по специальным ценам. Более того, «Корней» аккредитован во всех банках, которые предоставляют льготные условия для покупки квартиры в новостройке. Всю подробную информацию о проекте можно узнать на сайте.