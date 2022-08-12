В Тюмени положили начало строительству микрорайона «Корней»

«Я заложила свой кирпич в строительстве жилого комплекса „Корней“ и это непередаваемые ощущения, для меня это первый опыт. Очень символично, что мероприятие прошло в преддверии Дня строителя. Строители — это люди удивительной профессии, которые кирпичик за кирпичиком создают дома, в которых будут жить сотни и тысячи счастливых семей»,поделилась эмоциями менеджер федерального агентства недвижимости «Этажи» Анжелика Жулина.