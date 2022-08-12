В Тюмени осужден 51-летний водитель за смерть пассажирки KIA на улице Мельникайте

Пассажирка легкового автомобиля скончалась в карете скорой помощи.
«В районе дома № 55 по ул. Мельникайте при повороте налево, нарушая правила дорожного движения, не уступил дорогу автомобилю марки „KIA RIO“, после чего последний наехал на препятствие в виде металлического ограждения»сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мужчина получил два года в колонии-поселении. В пользу сестры погибшей взыскано 800 000 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что 8 августа в Абатском районе погиб водитель ВАЗ 2112. Его машина столкнулась с грузовиков Volvo.