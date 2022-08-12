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Тюменцы попадают под дождь даже не выходя из подъезда

12 августа 08:39
Фото: Толя Гавриленко
Скриншот из видео.
Жильцам дома на улице Широтной, 63 в Тюмени нужно ходить с раскрытым зонтом даже в подъезде. После сильного дождя вода капает с перил и стен, образуя лужи на площадках. Горожане говорят, что недавно в доме делали ремонт крыши.

Вчера вечером в Тюмени прошел сильный дождь, который проверил качество ремонта крыши в доме на ул. Широтной, 63. В первом подъезде вода начала капать с крыши, затопив все 9 этажей.

«Вот, что происходит у нас в подъезде после ремонта крыши. Все затопило. Водичка просто ручьем. И это все проходит до 1 этажа»,пожаловались тюменцы.

По данным портала «Тюмень — наш дом», срок капитального ремонта крыши — с февраля 2021 года по декабрь 2022 года. Заказчиком работ выступает МКУ «Служба технического контроля», а подрядчиком — ООО «ТОСП-СК». Ремонт в этом доме стоил 7,3 млн рублей.

Руководителем ООО «ТОСП-СК» является Алексей Березовский. В 2021 году выручка компании составила 184,5 млн рублей. Фирма специализируется на производстве кровельных работ. Она ежемесячно заключает контракты на капремонт крыш с различными организациями.

«Там проводится капитальный ремонт. Работы ведет подрядчик, который заключил договор с городской администрацией»,сказали «Нашему Городу» в управляющей компании «УК по СЖФ».

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